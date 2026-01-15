Крупный пожар в кафе на приграничной зоне тушат спасатели в Костанайской области

После получения сигнала к месту происшествия были направлены пожарные подразделения. По прибытии спасателей выяснилось, что здание полностью охвачено открытым пламенем, произошло обрушение кровли строения.

До прибытия подразделений МЧС сотрудники пограничного поста «Қайрақ» вынесли на безопасное расстояние четыре газовых баллона объёмом 50 и 27 литров. Это позволило предотвратить возможные взрывы и не допустить осложнения обстановки.

По информации экстренных служб, пострадавших нет. Пожар локализован, работы по тушению продолжаются.

