Крупный пожар произошел в пригороде Брюсселя

В четверг вечером на предприятии по переработке отходов в пригороде Брюсселя произошел крупный пожар, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Пламя вспыхнуло на предприятии по переработке и переработке мусора в г. Грендрифе, спустя несколько часов местные противопожарные службы взяли ситуацию под контроль.

— Вызов на пульт тревоги поступил около 21:20, — сообщил представитель пожарной команды Уолтер Дериу. — Наши бригады прибыли на место происшествия, чтобы потушить пожар. Было направлено несколько специальных машин.

Пожарная команда также рассмотрела возможность забора воды из канала для тушения пожара.

Большой столб дыма был виден в бельгийской столице, а в пятницу утром неприятный запах ощущается жителями близлежащих районов. По данным пожарных, дым не токсичен.

Полиция Брюсселя также просит жителей избегать этого района.