Крупный пожар на востоке Лондона: 20 человек спасены из горящей многоэтажки

Ранним утром в понедельник в многоэтажном жилом доме на востоке Лондона в пригороде Дагенхэм вспыхнул крупный пожар, что потребовало принятия крупномасштабных экстренных мер, передает корреспондент агентства Kazinform.

Более 200 пожарных и 40 пожарных машин были направлены на место происшествия, где они провели масштабную поисково-спасательную операцию. Пожар, описанный властями как «значительное обрушение здания», привел к эвакуации около 80 жителей, включая детей, при этом 20 человек были спасены непосредственно пожарными из огня.

Фото: news.sky.com

Пожар вспыхнул примерно в 2:44 ночи, первые аварийные бригады прибыли в течение пяти минут. Было видно, как в небо поднимались густые клубы дыма, пока пожарные боролись с пламенем и спасали тех, кто оказался в ловушке внутри. Четырем людям была оказана медицинская помощь на месте происшествия, а двое были доставлены в больницу для дальнейшего лечения.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер выразила свою обеспокоенность, заявив: «Мои мысли со всеми, кто пострадал в результате крупного пожара в Дагенхэме».

Тем временем мэр Лондона Садик Хан высоко оценил оперативные действия пожарной команды и призвал местных жителей следовать рекомендациям по технике безопасности, в том числе держать окна и двери закрытыми и избегать этого района, если это возможно.

Фото: news.sky.com

Здание Тауэр, представляющее собой жилое и коммерческое здание смешанного назначения, ранее подвергалось проверке на предмет нарушения требований пожарной безопасности. По данным Лондонской пожарной команды, оно было покрыто несоответствующей требованиям облицовкой, которая в настоящее время находится в процессе демонтажа.

В апреле 2023 года было выпущено уведомление о пожарной безопасности, в котором были указаны пять критических проблем безопасности, включая отсутствие надлежащих путей эвакуации и выходов. Остается неясным, были ли эти проблемы полностью устранены на момент пожара.