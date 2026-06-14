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    Крупный пожар на трансформаторной подстанции вспыхнул в Алматы

    В Ауэзовском районе Алматы по улице Толе би произошло возгорание трансформаторной подстанции, передает агентство Kazinform cо ссылкой на МЧС РК.

    Крупный пожар на трансформаторной подстанции вспыхнул в Алматы
    Кадр из видео

    По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Пожар получил развитую форму.

    На месте был создан штаб пожаротушения. Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу пожара. Была организована бесперебойная подача воды. На тушение подано несколько пенных и водяных стволов.

    Принятыми мерами удалось сбить открытое пламя и ликвидировать пожар на площади 50 кв. м.

    МЧС Пожар Электроэнергия Алматы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор