Крупный пожар на трансформаторной подстанции вспыхнул в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы по улице Толе би произошло возгорание трансформаторной подстанции, передает агентство Kazinform cо ссылкой на МЧС РК.

По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Пожар получил развитую форму.

На месте был создан штаб пожаротушения. Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу пожара. Была организована бесперебойная подача воды. На тушение подано несколько пенных и водяных стволов.

Принятыми мерами удалось сбить открытое пламя и ликвидировать пожар на площади 50 кв. м.