Крупный пожар на мусорном полигоне ликвидировали в Алматинской области

В Алматинской области на вторые сутки ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акимата Конаева, 12 июня в 14:21 на территории полигона твердых бытовых отходов города произошло загорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров.