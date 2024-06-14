21:00, 13 Июнь 2024 | GMT +6
Крупный пожар на мусорном полигоне ликвидировали в Алматинской области
В Алматинской области на вторые сутки ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе акимата Конаева, 12 июня в 14:21 на территории полигона твердых бытовых отходов города произошло загорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров.
- По состоянию на 17:30 часов 13 июня загорание ликвидировано. Были задействованы 8 человек личного состава и две единицы техники ДЧС, а также 16 человек и 15 единиц техники местных исполнительных органов, - отметили в акимате.