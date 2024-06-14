РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Крупный пожар на мусорном полигоне ликвидировали в Алматинской области

    пожар на мусорном полигоне
    Фото: кадр из видео

    В Алматинской области на вторые сутки ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе акимата Конаева, 12 июня в 14:21 на территории полигона твердых бытовых отходов города произошло загорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров. 

    - По состоянию на 17:30 часов 13 июня загорание ликвидировано. Были задействованы 8 человек личного состава и две единицы техники ДЧС, а также 16 человек и 15 единиц техники местных исполнительных органов, - отметили в акимате.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Акимат Видео Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!