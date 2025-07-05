09:56, 05 Июль 2025 | GMT +5
Крупный пожар ликвидировали в Павлодаре
Сотрудники МЧС РК потушили крупный пожар на территории одного из ТОО по улице Космонавтовв в Павлодаре. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Происходило горение двухэтажного административно-бытового комплекса. На месте был создан оперативный штаб пожаротушения.
— Огнеборцы работали по повышенному рангу пожара.
К моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Также быстрому распространению огня способствует сильный ветер, — сообщили в пресс-службе МЧС.
Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован на площади 1500 кв. м
Как сообщалось ранее, пожар произошел в многоэтажке в Алматы.