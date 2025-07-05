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    09:56, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Крупный пожар ликвидировали в Павлодаре

    Сотрудники МЧС РК потушили крупный пожар на территории одного из ТОО по улице Космонавтовв в Павлодаре. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    пожар, пожарный
    Фото: МЧС РК

    Происходило горение двухэтажного административно-бытового комплекса. На месте был создан оперативный штаб пожаротушения.

    — Огнеборцы работали по повышенному рангу пожара. 
    К моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Также быстрому распространению огня способствует сильный ветер, — сообщили в пресс-службе МЧС.

    Крупный пожар ликвидировали в Павлодаре
    Фото: МЧС РК
    Крупный пожар ликвидировали в Павлодаре
    Фото: МЧС РК

    Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован на площади 1500 кв. м

    Как сообщалось ранее, пожар произошел в многоэтажке в Алматы.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Павлодар Происшествия, ЧС Регионы Видео Павлодарская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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