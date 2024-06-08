Крупный оптово-распределительный центр открыли в Актау

В Мангистауской области открылся оптово-распределительный центр на 40 тысяч тонн единовременного хранения продуктов. Проект возведен за счет инвестиции. Общая сумма вложенных средств составила около 4 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима области.

Центр позволит решить ряд проблем в регионе, где более 80% продовольствия транспортируется извне. Первая очередь оптово-распределительного центра включает четыре склада хранения. На земельном участке площадью 8 гектар готовый сухой склад на 10 693 тонн, климатические склады на 30 000 тонн.

- Одним из главных вопросов является обеспечение продовольственной безопасности Мангистауской области. Во время визита в регион Президент Касым-Жомарт Токаев, придавая большое значение специфике нашего края, дал поручение «принять меры по снижению цен на продовольственные товары, в том числе развитие торговой инфраструктуры и заключение долгосрочных договоров с товаропроизводителями других регионов». Мы работали над решением задачи через поддержку предпринимателей, в частности, предоставление земельного участка для строительства центра, снижение ставки кредитного вознаграждения в банке второго уровня при реализации проекта. После полноценного запуска проекта предпринимателю будут субсидированы затраты. Сегодня мы свидетели запуска самого крупного на территории страны проекта – первого этапа Актауского оптово-распределительного центра, - отметил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

По его словам, склады позволяют хранить порядка 40 000 тонн продуктов питания одновременно, что открывает новые возможности для предпринимателей области и поставщиков из других регионов. А увеличение количества продовольственных товаров на рынке приведет к стабилизации их стоимости.

В рамках второго этапа ведется возведение двухэтажного оптового рынка. Работы завершены на 90%. Полностью проект планируется завершить во втором полугодии 2024 года.

После запуска торгового рынка местным сельхозпроизводителям будут предоставлены торговые места и они смогут продавать свою продукцию без посредников.