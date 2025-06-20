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    19:54, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Крупный объект сносят в предгорье Алматы

    Четырехэтажное здание по улице Нурмагамбетова, 374/1 признано незаконным. Снос начали накануне с участием судебных исполнителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Крупный объект сносят в предгорье Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, в связи с отсутствием разрешительных документов на строительство объекта управлением еще в 2022 году был подан иск на снос данной самовольной постройки, после чего последовали судебные разбирательства.

    29 ноября 2022 года Алматинский городской суд удовлетворил исковые требования управления, и в департаменте юстиции города возбудили исполнительное производство.

    — С учетом правового статуса объекта, в целях предупреждения горожан от сомнительных сделок на рынке первичной недвижимости, здание фигурировало в списке нерекомендуемой для покупки недвижимости, — отметили в ведомстве.

    Ранее из списка был полностью или частично снесен ряд крупных незаконных объектов, среди которых жилые комплексы «Мечта» и «KHAN», «Orda City» и другие.

    В управлении градостроительного контроля Алматы настоятельно советуют перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу: +7 705 89 66 000.

    Всего с начала 2023 года полностью или частично снесено 88 незаконных объектов, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения. 

    Теги:
    Снос Безопасность Алматы Суды Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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