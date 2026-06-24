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    Поддельные лекарства производили в подпольном цехе в Алматы

    МВД и КНБ пресекли в Алматы деятельность четырех фармацевтических компаний, наладивших контрабандный ввоз лекарств, в том числе сильнодействующих препаратов, с последующей продажей через аптечные сети, передает Kazinform.

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    Фото: pexels

    — Фигуранты также осуществляли незаконное производство лекарственных средств кустарным способом, в том числе препаратов, содержащих психотропные вещества. Обнаружены несколько складов и подпольный производственный цех. Контрафактная продукция представляла реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку изготавливалась в антисанитарных условиях. Употребление таких препаратов может повлечь необратимые последствия для человека, — сообщает МВД.

    В ведомстве добавили, что установлены и задержаны должностные лица департамента фармконтроля, оказывавшие покровительство организаторам противоправной деятельности за денежное вознаграждение. Их действия квалифицированы по статье 366 Уголовного кодекса — получение взятки.

    — Анализ товарооборота и финансовых потоков подтвердил наличие теневых схем контрабандной и контрафактной деятельности. При этом, по предварительным данным, за прошлый год государству не уплачены налоги и иные обязательные платежи на сумму более 800 млн тенге, — отметили в министерстве.

    В ходе совместной спецоперации МВД и КНБ из незаконного оборота изъяты крупные суммы денежных средств, десятки тысяч упаковок поддельных препаратов, в том числе те, оборот которых ограничен, а также оборудование и сырье для их изготовления, что позволило не допустить поступления в легальный оборот значительного объема поддельной медицинской продукции.

    — Организаторы преступной схемы и их пособники водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается. Проводятся мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности, а также каналов поставки лекарственных средств, в том числе из-за рубежа, — сообщает МВД.

    Ранее сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу РК окончило расследование по факту причинения ущерба на 3,7 млрд тенге при закупе лекарственных препаратов.

    МВД РК Фармацевтика Лекарства Контрабанда КНБ Алматы Подпольный цех
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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