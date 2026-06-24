Поддельные лекарства производили в подпольном цехе в Алматы

МВД и КНБ пресекли в Алматы деятельность четырех фармацевтических компаний, наладивших контрабандный ввоз лекарств, в том числе сильнодействующих препаратов, с последующей продажей через аптечные сети, передает Kazinform.

— Фигуранты также осуществляли незаконное производство лекарственных средств кустарным способом, в том числе препаратов, содержащих психотропные вещества. Обнаружены несколько складов и подпольный производственный цех. Контрафактная продукция представляла реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку изготавливалась в антисанитарных условиях. Употребление таких препаратов может повлечь необратимые последствия для человека, — сообщает МВД.

В ведомстве добавили, что установлены и задержаны должностные лица департамента фармконтроля, оказывавшие покровительство организаторам противоправной деятельности за денежное вознаграждение. Их действия квалифицированы по статье 366 Уголовного кодекса — получение взятки.

— Анализ товарооборота и финансовых потоков подтвердил наличие теневых схем контрабандной и контрафактной деятельности. При этом, по предварительным данным, за прошлый год государству не уплачены налоги и иные обязательные платежи на сумму более 800 млн тенге, — отметили в министерстве.

В ходе совместной спецоперации МВД и КНБ из незаконного оборота изъяты крупные суммы денежных средств, десятки тысяч упаковок поддельных препаратов, в том числе те, оборот которых ограничен, а также оборудование и сырье для их изготовления, что позволило не допустить поступления в легальный оборот значительного объема поддельной медицинской продукции.

— Организаторы преступной схемы и их пособники водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается. Проводятся мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности, а также каналов поставки лекарственных средств, в том числе из-за рубежа, — сообщает МВД.

Ранее сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу РК окончило расследование по факту причинения ущерба на 3,7 млрд тенге при закупе лекарственных препаратов.