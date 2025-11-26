Крупные иностранные компании не заинтересованы повышать казахстанское содержание — депутат

— Как вы знаете, сейчас во многих контрактах, будь то в соглашениях о разделе продукции или в улучшенном модельном контракте, уже внедрены KPI по повышению доли внутристрановой цены на продукцию. Планирует ли бизнес поддерживать развитие отечественного производства и внедрить KPI и ответственность руководителей закупочных подразделений производственного блока за достижения показателя местного содержания? — спросил мажилисмен.

Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров сообщил, что в действующих контрактах уже установлены минимальные требования по казахстанскому содержанию товаров, работ и услуг.

— На данный момент, когда недропользователь идет на какие-то изменения, мы тоже, как можем, постепенно увеличиваем. Допустим, по товарам, если ранее было 15%, мы сейчас устанавливаем 20%. Потому что средний показатель по Казахстану у нас цифра где-то в 20% по товарам. По услугам и работам — особо проблем нет, здесь минимум 80% недропользователи на самом деле их достигают, — отметил вице-министр.

Акбаров уточнил, что предложение о внедрении KPI для руководящего состава недропользователей находится в разработке. Минэнерго направило письма крупнейшим трём компаниям с рекомендацией установить такие показатели.

— Мы действительно выслушивали крупные иностранные компании и мы видели, что у них нет интереса повышать казахстанское содержание. 7-18% максимум. После того, как им дали встряску, они поняли, что это необходимо делать, после встречи здесь в Мажилисе. Сегодня вот коллеги от бизнеса говорили, что они заинтересованы в том, чтобы повышать казахстанское содержание. Поэтому вам сейчас надо делать выводы, улучшать и усиливать эту работу, — подчеркнул Пономарев.

Напомним, ранее депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства».