Крупнейшую в Европе канатную дорогу открыли в Париже

По данным оператора Île de France Mobilités, протяженность канатной дороги — 4,5 км, что делает ее самой длинной городской канатная дорогой в Европе.

Новый вид транспорта призван разгрузить перегруженную инфраструктуру на юго-востоке французской столицы.

Новая линия метро вблизи Парижа имеет пять станций. Она призвана соединить жителей муниципалитетов Вильнёв-Сен-Жорж, Лимей-Бреванн и Валентон с сетью парижского метро.

На станции Кретей-Пуэн-дю-Лак пассажиры могут пересесть на поезд и воспользоваться линией метро № 8, чтобы добраться до таких мест, как Бастилия, площадь Республики или Опера Гарнье в центре Парижа, после чего продолжить путь через Сену на юго-запад от мегаполиса.

Ожидается, что ежедневно будет перевозиться одиннадцать тысяч пассажиров, в каждом вагоне будет десять мест. Поездка от начальной станции до конечного пункта назначения занимает приблизительно 18 минут. По данным транспортного управления, на автобусе этот же маршрут занимает не менее 40 минут.

Оператор заявил, что решение о реализации проекта стоимостью 138 миллионов евро было принято в связи с тем, что территория пересекается несколькими железнодорожными путями, а транспортные маршруты перегружены. Техническая концепция была «вдохновлена ​​гондольными подъемниками горнолыжных курортов».

Ранее сообщалось, что в Китае запускают самую длинную в мире канатную дорогу.