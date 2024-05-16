Крупнейший ж/д проект Казахстана планируют завершить в 2025 году

В Министерстве транспорта Казахстана рассказали, как продвигается самая крупная инфраструктурная стройка в стране - строительство на железнодорожном участке «Достык – Мойынты», передает агентство Kazinform.

Строительство на железнодорожном участке «Достык – Мойынты» началось в ноябре 2022 года в Карагандинской области. Как отмечалось на церемонии запуска работ, новая ж/д линия протяженностью 836 км будет способствовать бесперебойному экспорту отечественной продукции и росту транзитного потенциала страны.

- Строительство вторых путей на железнодорожном участке «Достык – Мойынты» ведется согласно графику. На участке работает свыше 450 единиц специальной техники и трудятся около 1 тысячи работников. Для укладки второй линии общей протяженностью 836 километров отсыпано 6,4 млн кубометров земляного полотна. Также специалистами построено 15 мостов, установлено 177 труб и уложено 406 км железнодорожных путей, - проинформировали в Министерстве транспорта Казахстана.

Запуск вторых путей увеличит пропускную способность участка в 5 раз. Это даст возможность обеспечить бесперебойный экспорт продукции и значительно повлияет на развитие транзитного потенциала страны.

Завершение работ на участке «Достык – Мойынты» планируется в 2025 году, отметили в ведомстве.