Крупнейший в Казахстане молокоперерабатывающий завод Eurasian Milk готовится к выходу на проектную мощность

Завод с высокой степенью передела обеспечит казахстанцев разнообразными молочными продуктами, изготовленными по швейцарской технологии, и составит качественную конкуренцию импортной продукции прежде всего из России и Беларуси. С запуском этого проекта республиканского масштаба завершается формирование современного комплекса на севере страны, что полностью соответствует задачам по развитию перерабатывающей промышленности, которые в недавнем Послании поставил Президент Казахстана.

Фото: Eurasian Milk

Завод символично построен на месте молочного предприятия, история которого началась почти сто лет назад в 1928 году. Реализация проекта была начата в пандемию и, несмотря на связанные с этим сложности, в кратчайшие сроки были осуществлены все этапы от проектирования до строительства, возведены новые корпуса, закуплены, поставлены и запущены современные производственные линии ведущих европейских производителей гарантирующие высокие стандарты качества и безопасности выпускаемой продукции. В результате сформирован крупнейший пищевой производственный комплекс, аналогов которому нет в Казахстане. Возможности предприятия позволят уже к концу этого года перерабатывать до 350 тонн молока в сутки.

В текущей фазе развития мощности завода позволяют произвести 51 тыс. тонн готовой продукции глубокой переработки в год, в том числе сыра 7 тыс. тонн, сливочного масла 12 тыс. тонн, сгущенного молока 12 тыс. тонн, сывороточного концентрата и кисломолочных продуктов 20 тыс. тонн.

На предприятии уже осваиваются новые сложные продукты, включая твердые и мягкие сыры, а в ближайших планах — производство продукции для здорового и спортивного питания, творога, разнообразные линейки кисломолочных и других продуктов.

— Открытие завода, который будет выпускать высококачественные молочные продукты — это наш казахстанский ответ белорусским компаниям, которые сейчас практически захватили казахстанский рынок, — говорит генеральный директор ТОО «Eurasian Milk» Андрей Гриценко. — Мы рассчитываем составить им достойную конкуренцию не только за счет расширения производства и увеличения объемов, но и за счет постоянной работы по снижению себестоимости продукции, обеспечению ее высоких вкусовых качеств и поддержанию широкого ассортимента. Реализация столь масштабного проекта — это большой шаг к укреплению и развитию всей отрасли, а также увеличению доли отечественных производителей на рынке продуктов питания Казахстана. Уверен, что запуск нового завода Eurasian Milk позволит нам значительно укрепить свои позиции как на казахстанском, так и на зарубежных рынках.

Фото: Eurasian Milk

Сегодня полки в отечественных магазинах занятны преимущественно импортной продукцией, а собственное производство постепенно сокращается и даже исчезает, не выживая в условиях неравной конкуренции с завозимыми товарами. На предприятии Eurasian Milk отмечают, что для успешного противостояния импорту производственникам в нашей стране нужно вкладывать большие инвестиции, заниматься запуском и отладкой сложных современных технологий, с нуля работать над формированием кадров, организовывать передачу ведущего европейского опыта местным специалистам, налаживать взаимодействие и заниматься обучением фермеров и, таким образом, принимать на себя большие риски. В текущих условиях мало кто готов рисковать и браться за такие масштабные задачи, но на предприятии Eurasian Milk уже активно работают над их решением.

Фото: Eurasian Milk

Данные инвестиции в крупнейший за долгое время проект в молочной отрасли Казахстана подтверждают уверенность инвесторов в том, что политика руководства страны, нацеленная на развитие внутреннего производства, и приверженность поставленным Президентом задачам по сокращению зависимости национального продуктового рынка от импорта, будет реализованы совместными усилиями государства и бизнеса.

Холдинг Eurasian Foods Corporation, в состав которого входит Eurasian Milk, видит перспективу казахстанского производства при условии высокого качества и поддержки государства на первом этапе. Компания имеет опыт и технологии для создания современного производства. В реализацию первого этапа проекта инвестировано 70 млн долларов.

Фото: Eurasian Milk

На всех производственных линиях и вспомогательном оборудовании Eurasian Milk обеспечивает швейцарскую технологическую поддержку, а также проводит обучение своих сотрудников работе на этом сложном оборудовании, повышая их квалификацию, способствуя профессиональному росту и росту числа рабочих мест по мере расширения производства. Полная штатная численность всего завода составляет 415 человек. На данном этапе полностью завершено строительство и подготовлены к вводу в эксплуатацию 6000 кв. м производственных корпусов, инженерное и технологическое оборудование вспомогательного производства, а также сформирован кадровый состав.

Фото: Eurasian Milk

По данным экспертов, на сегодняшний день доля казахстанского производства в категории сливочного масла составляет не более 33%, а 67% — это импорт. В сегменте сыров отечественная продукция составляет не более 10% всего рынка. Доля импортной продукции в категории сгущенного молока составляет практически 100%. Запуск предприятия в Петропавловске призван на деле способствовать импортозамещению в этих и других продуктовых сегментах, обеспечив казахстанцев высококачественными отечественными молочными продуктами глубокой переработки. Кроме того, предприятие намерено реализовать и свои экспортные перспективы. Уже на данном этапе продукция экспортируется в Россию, Азербайджан, Туркменистан и Монголию.

Eurasian Milk также станет основой для развития фермерства в регионе. Рост перерабатывающей молочной отрасли в Казахстане сдерживает дефицит качественного молока, подходящего для промышленной переработки. Но без крупного завода невозможно развивать производство молока, так как у фермеров должен быть гарантированный и оплаченный сбыт продукции.

В Eurasian Milk считают, что потенциал казахстанских фермеров остается во многом недоиспользованным. Казахстанский продуктовый рынок по сути контролируется пищевыми предприятиями соседних стран, которые имеют значительно больший масштаб, сырьевую базу и производственный опыт. Главное звено уже создано — это современное производство, которое и дальше будет развиваться.

Фото: Eurasian Milk

Следующая важнейшая задача — это обеспечить сбыт казахстанской продукции, что сделать непросто, ведь на полках в торговых сетях прочно закрепилась импортная продукция. И над решением этой задачи государство также должно работать вместе с бизнесом, ведь, как сказал Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании: «Правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли, а депутаты должны защищать права отечественных производителей законодательными инициативами».

Также важна слаженная совместная работа производства с фермерами. Со своей стороны, Eurasian Milk активно работает над решением этой задачи, в том числе путем привлечения большого числа поставщиков и создания кластера по производству молока в Северно-Казахстанской области. Уже сейчас компания оказывает фермерам прямую финансовую поддержку, работает совместно с фермерами над внедрением современных технологий в области выращивания кормов и управления стадом, на постоянной основе организует для фермеров бесплатные очные консультации европейских специалистов — ветеринаров, агрономов и технологов по кормлению, которые помогают отечественным животноводам разрабатывать и внедрять эффективные рационы и повышать показатели продуктивности животных.