Крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс открыли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане состоялась церемония открытия крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса «Керуен-сарай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Инвестиционный проект реализован компанией «Turkestan Tourism City», строительство комплекса началось в декабре 2019 г. Объект расположен на площади 20,5 га в буферной зоне культурного заповедника «Азрет-Султан» напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави. Здесь создано свыше 4 тыс. постоянных рабочих мест.

Комплекс включает улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, «летучий театр», амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр. При этом все сооружения связаны водным каналом, на котором будет проводиться театрализованное шоу на воде «Парад лодок».

«Керуен-сарай» не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави центром притяжения туристов и привлечения инвестиций в регион.

В церемонии открытия «Керуен-сарая» приняли участие Премьер-Министр Аскар Мамин, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, а также представитель компании-инвестора Куанышбек Кудайберген.

А.Мамин посетил Казахский музыкальный драматический театр Туркестана. Общая площадь здания - свыше 11 тыс.кв.м. Это современный комплекс с новейшим оборудованием и всеми необходимыми для театральной деятельности помещениями. Вместимость зрительного зала составляет 510 человек.

Глава Правительства ознакомился с областной научно-универсальной библиотекой. Это уникальный хаб для получения информации и творчества. Три этажа здания поделены на зоны с читальными залами, коворкинг-центрами, студиями фото-, видео- и аудиозаписи, каллиграфии, гончарного искусства, мастерскими, в т.ч. для создания 3D-моделей, а также кино-концертным залом, кофейней, магазинами книжных сувениров и изделий ручной работы.

В научно-исследовательском центре библиотеки находятся книгохранилище, отдел для хранения редких книг и манускриптов, цеха по оцифровке документов, книг и консервации, в т.ч. единственный в Центральной Азии цех с антиокислительным оборудованием.

В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также проинспектировал ход реализации других инвестиционных проектов города Туркестана.