Крупнейший аэропорт Тегерана возобновляет международные рейсы

Международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране 25 апреля возобновит пассажирские рейсы в Стамбул, Маскат и Пекин, сообщает Mehr News.

Разрешение на выполнение полетов пока выдано только по этим направлениям. Дальнейшее расширение маршрутной сети будет происходить поэтапно в зависимости от спроса.

Власти Ирана ранее объявили о поэтапном восстановлении авиасообщения в рамках четырехэтапного плана. Первоначально были возобновлены полеты в восточной части страны, затем открылись ключевые авиаузлы, включая тегеранский аэропорт.

В период приостановки международных рейсов аэропорт продолжал обслуживать грузовые перевозки, при этом иностранные авиакомпании вывели свои самолеты из страны.

Параллельно национальный авиаперевозчик Iran Air начал восстановление внутренних рейсов. Первый полет по маршруту Тегеран — Мешхед был выполнен 22 апреля, дальнейшие рейсы запланированы на 25 и 26 апреля.

Авиасообщение было нарушено после начала военных операций 28 февраля. С 8 апреля действует режим прекращения огня, на фоне которого Иран постепенно восстанавливает транспортную инфраструктуру.

