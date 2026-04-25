Крупнейшая в мире выставка автомобилей открылась в Пекине

Выставка объединила 1451 авто из 21 страны и региона. В текущем сезоне количество мировых премьер достигло 181 против 117 в 2024 году. Экспозиция развернута одновременно в центре Шуньи и столичном выставочном конгресс-центре. Общая площадь в 380 000 квадратных метров вывела Пекинский автосалон на первое место в мире по масштабу среди отраслевых выставок.

Особый интерес вызвал 71 концепт-кар. Эти модели наглядно демонстрируют стратегическое видение дизайна и функциональные возможности транспорта будущего.

В перечень новинок вошли системы сверхбыстрой зарядки, способные восполнить 80% энергии всего за пять минут. Даже при температуре минус 30 градусов процесс зарядки удлиняется лишь на три минуты. Помимо батарей, на выставке представлены инновационные приводные двигатели, системы автономного вождения и другие передовые решения.

Автосалон проходит в решающий для глобальной индустрии период, когда ведущие игроки рынка ведут агрессивную борьбу за технологическое лидерство и внимание инвесторов. По прогнозам организаторов выставка Auto China 2026 привлечет более миллиона посетителей.

Ранее сообщалось, что Китай запретил продавать автомобили по цене ниже себестоимости.