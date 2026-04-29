Круизы по Иртышу хотят запустить в ВКО

В Восточном Казахстане стартует навигационный сезон, в планах расширить использование Иртыша — от привычных прогулок до полноценных туристических маршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.

С началом навигационного периода в регионе обсуждают запуск длительных речных маршрутов. Речь идет о круизах, которые в перспективе могут соединить несколько ключевых точек — Бухтарминское водохранилище и озеро Зайсан.

Пока же Иртыш остается, в основном, городским форматом отдыха. Уже с 1 мая в Усть-Каменогорске стартует сезон речных прогулок. Теплоходы начнут курсировать по расписанию с 10:00. Вечером на Речном вокзале в честь открытия навигации запланирован салют.

— В регионе прорабатывается формат речных круизов по Иртышу с выходом на Бухтарминское водохранилище и озеро Зайсан. Это позволит сформировать новые маршруты и предложить туристам альтернативный формат отдыха, — сообщили в акимате области.

Идея заключается в том, чтобы превратить саму реку в маршрут, а не только точку отдыха. Сегодня основные туристические потоки направлены на побережья и базы отдыха, тогда как водное направление практически не задействовано.

Параллельно рассматривается развитие сопутствующих видов отдыха — рыбалки, сплавов и других форм активного туризма.

Отдельный расчет делается на географию Иртыша. В перспективе его рассматривают как часть более протяженных маршрутов, которые могут выйти за пределы региона.

Власти рассчитывают, что развитие речного туризма позволит не только привлечь новых туристов, но и перераспределить существующий поток, добавив региону новые точки роста без масштабного строительства инфраструктуры.

