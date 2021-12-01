Круглый стол, посвященный Дню Первого Президента Казахстана, проведен в Польше

БЫДГОЩ. КАЗИНФОРМ – В Польском городе Быдгоще состоялся круглый стол, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Мероприятие организовано в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана с участием Посольства РК в Польше, Центра казахской культуры «Qazaq Eli» при Высшей школе экономики в Быдгоще и Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова.

В своем выступлении Посол Казахстана в Польше Алим Кирабаев отметил ключевые достижения страны за 30 лет независимости и фактор личности Первого Президента, стратегическое видение которого определило современный облик Казахстана. Он также проинформировал о принимаемых мерах по реализации реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым и направленных на политическую модернизацию республики.

На открытии круглого стола выступили ректор Высшей школы экономики в Быдгоще профессор Марек Хамот, канцлер «ВШЭ» Филипп Сикора, представитель мэра города Быдгоща по международному сотрудничеству Йоанна Затай-Росс, Почетный консул Украины в Быдгоще Кшиштоф Сикора, Почетный консул Словакии в Быдгоще Веслав Ольшевский, «Посол доброй воли Польских конгрессов», директор Центра казахской культуры «Qazaq Eli» Александр Скалий. Видеодоклад сделал Ректор Университета им. Шакарима города Семея профессор Бауржан Ердембеков.

В ходе мероприятия казахстанские студенты представили доклады о роли Н. Назарбаева в истории становления и развития страны, достижениях и приоритетах Казахстана на международной арене и др.

Центр казахской культуры «Qazaq Eli» был создан 5 октября 2018 года на базе Высшей школы экономики в Быдгоще.

Центр проводит активную работу по продвижению культуры, истории, традиций Казахстана в Польше, в том числе: изучение исторических связей, событий и документов, относящихся к истории отношений Казахстана и Польши; курсы казахского языка для польских и иностранных граждан; культурные мероприятия, в том числе по празднованию национальных праздников Казахстана; летние и зимние школы в Польше для школьников из Казахстана; мастер-классы, показы и др.