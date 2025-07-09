Круглый стол «Казахстан — Бразилия» прошел в Рио-де-Жанейро

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

На встрече с президентом Национальной конфедерации промышленности Бразилии (CNI) Р.Албаном министр поблагодарил руководство CNI и вице-президента Ж.Петри — сопредседателя Делового совета «Казахстан-Бразилия» за поддержку работы указанного формата взаимодействия и призвал к активному содействию в привлечении бразильских компаний в Казахстан. Состоялся также обмен мнениями по предстоящему в этом году 4-заседанию Делового совета в РК.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

В ходе переговоров с вице-президентом компании «Embraer» Ж.Нето стороны обсудили дальнейшие планы компании в нашем регионе и возможность открытия в РК регионального Сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов «Embraer».

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

В беседе с вице-президентом компании «Vale» М.Сампайо были достигнуты договоренности по организации визита руководства компании в РК для обсуждения сотрудничества в горнорудном секторе. Бразильская сторона поделилась своими планами по вхождению компании на казахстанский рынок.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

С вице-президентом компании «Marcopolo» М.Беллини были обсуждены возможности сотрудничества в сфере совместной сборки автобусов.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

С президентом компании «Amazul» Н.Нето достигнуты договоренности по установлению сотрудничества компании «Amazul» с НК «Казатомпром», а компания «Tramontina» сообщила о намерениях открыть свое представительство в Алматы в ближайшей перспективе.

При этом в беседе основной акцент был сделан на открытости казахстанской экономики для бразильских инвестиций, расширении торговли, создании совместных предприятий, использовании транспортно-логистических возможностей РК для выхода бразильских товаров на соседние рынки.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана переподтвердил руководителям указанных бразильских компаний готовность в оказании всяческой поддержки с казахстанской стороны в процессе расширения их присутствия в РК и призвал активно участвовать в работе Делового совета «Казахстан-Бразилия».

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

В тот же день в Рио де Жанейро состоялся круглый стол на тему: «Бразилия-Казахстан: перспективы сотрудничества» с участием экономических объединений и крупных бразильских компаний.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

На мероприятии с приветственными обращениями выступили Посол Казахстана в Бразилии Болат Нусупов, вице-президент Национальной конфедерации промышленности Бразилии (CNI), сопредседатель Делового совета «Казахстан-Бразилия» Ж.Петри, президент Национальной Конфедерации муниципалитетов П.Зилковский, вице-губернатор штата Санта-Катарина М.Боём, президент Совета Климатического института «Bohlen & Halbach Brazil» — председатель правления и учредитель «VON BOHLEN HALBACH SFO UAE» Петер фон Болен — Хальбах и президент компании «Invest Rio» С. Леви.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Заместитель Председателя Комитета по инвестициям МИД РК С. Кинжакулов и официальный представитель «Казах Инвест» по странам Америки М.Биримжан выступили с тематическими докладами и презентациями об инвестиционных возможностях РК и о мерах государственной поддержки иностранным инвестициям, а также ознакомили участников с приоритетами торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия РК с Бразилией. Корпоративный директор компании «WEG» А.Паула, в своей презентации поделилась планами по расширению инвестиционного проекта компаний в РК.

Со своей стороны, Посол РК ознакомил участников встречи с текущим политическим и экономическим развитием страны, а также институциональными реформами. Казахстанской стороной была выражена готовность в оказании всяческой поддержки в реализации инвестиционных проектов и приглашение к активному участию в работе Делового совета «Казахстан-Бразилия».

В завершении круглого стола состоялась церемония подписания двусторонних документов: Меморандума о сотрудничестве между Восточно-Казахстанской областью (РК) и штатом Санта-Катарина (ФРБ), Меморандума о сотрудничестве в промышленной сфере между Союзом машиностроителей Казахстана и Бразильским агентством по промышленному развитию (ABDI) и Меморандума о сотрудничестве между АО НК «Kazakh Invest» и компании «VON BOHLEN HALBACH SFO FZ-LLC» по привлечению инвестиций.

Президент Торговой палаты «Бразилия-Казахстан» Кассиано Перейра Виана сообщил о довольно долгом пути отношений двух стран.

— Мы братские страны, поэтому мы пытаемся создать совместные предприятия с казахстанскими компаниями в Бразилии, и пытаемся привлечь бразильские компании в Казахстан, — поделился Кассиано Перейра Виана.

Компания «Embraer», «GBS» и многие другие компании в Бразилии сейчас заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном в качестве партнера в Центральной Азии.

— Мы понимаем, что Казахстан может сыграть очень важную роль в этом вопросе. Бразилия тоже является крупнейшей страной в Южной Америке, поэтому для нас очень важен обмен мнениями в бизнесе, так что мы видим много возможностей в этом направлении, и мы очень рады быть вместе с казахским народом, — Президент Торговой палаты.

Вице-президент Торговой палаты Казахстана и Бразилии Густаво Сардина сообщил, что в ходе встречи в Рио-де-Жанейро обсуждалась общая стратегия по взаимоотношениям и ведению бизнеса между Бразилией и Казахстаном.

— Мы пытаемся развить некоторые возможности между нашими странами, поэтому мы планируем направить несколько деловых миссий из Бразилии в Казахстан, чтобы обсудить с некоторыми компаниями, как вести бизнес с Казахстаном и наоборот, привлечь предпринимателей для ведения бизнеса здесь, в Бразилии, — поделился планами Густаво Сардина.

Бизнесмен отметил, что существуетнесколько областей, на которых бразильская сторона сосредоточена, это металлургия, газ, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.

Член форума Бразилия-Казахстан Эделсио Америко убежден, что многие интересные проекты получат начало в Рио-де-Жанейро.

Он отметил важность продолжения проектов в культурной сфере при поддержке Посольства Республики Казахстан в Бразилии, которые направлены на получение знаний о Казахстане и его великой истории.

В Бразилии на португальском языке уже опубликовали три книги о великих поэтах и мыслителях Казахстана, а также роман-хронику «Кочевники» известного казахского писателя Ильяса Есенберлина.

— Это очень важно показать страну не только в плане бизнеса, но в плане культуры, — считает Эделсио Америко.

Обсуждаются новые проекты, связанные с казахским языком, изучается возможность обмена студентами и преподавателями между университетами в Бразилии и Казахстане.

Эксперт выразил заинтересованность в продвижении культуры Бразилии в Казахстане.

Ранее сообщалось об участии казахстанской делегации во главе с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу в заседании первого дня Саммита БРИКС.