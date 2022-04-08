Кровля коттеджа и хозпостройки горели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кровля коттеджа и хозяйственные постройки горели в Алатауском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

8 апреля в 12:28 силы и средства ДЧС направились на сообщение о пожаре в мкр Теректы, квартал «Иманбұрлық», 62.

«В ходе разведки первые подразделения установили горение хозяйственных и надворных построек двух владельцев открытым пламенем на общей площади 290 квадратных метров с переходом на кровлю близрасположенного двухэтажного жилого дома. Проведена разведка на наличие людей, введены стволы на тушение пожара и защиту соседних трех домов», - уточнили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Кроме того, пожарные сообщили что на месте происшествия удаленность пожарных гидрантов составила 800 метров, поэтому незамедлительно был организован подвоз воды пожарными автоцистернами и водовозами «Алматы тазалық», тем самым обеспечена бесперебойная подача воды.

Создан оперативный штаб, три боевых участка по тушению пожара, задействовано 11 единиц техники, более 40 человек личного состава и служб взаимодействия. Принятыми мерами пожар локализован в 13:43, ликвидирован в 14:06. Жертв и пострадавших нет. ДЧС рекомендует строить дома с учетом соблюдения противопожарных разрывов.