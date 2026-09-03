Кровля двухэтажного коттеджа загорелась в Астане

В эти минуты сотрудники МЧС ликвидируют возгорание в коттедже по улице Имантау в районе Нура города Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

Горит кровля двухэтажного коттеджа. На месте пожара организована бесперебойная подача воды.

Информация о пострадавших на пульт «112» не поступала.

Фото: МЧС РК

По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли по всей площади. Пожар находился в развитой стадии.

В конце августа более 100 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Алматы.