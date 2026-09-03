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    Кровля двухэтажного коттеджа загорелась в Астане

    В эти минуты сотрудники МЧС ликвидируют возгорание в коттедже по улице Имантау в районе Нура города Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Кровля двухэтажного коттеджа загорелась в Астане
    Фото: МЧС РК

    Горит кровля двухэтажного коттеджа. На месте пожара организована бесперебойная подача воды.

    Информация о пострадавших на пульт «112» не поступала.

    Кровля двухэтажного коттеджа загорелась в Астане
    Фото: МЧС РК

    По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли по всей площади. Пожар находился в развитой стадии.

    В конце августа более 100 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Алматы.

    МЧС Пожар Астана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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