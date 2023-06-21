Критику в отношении работы Аркалыкской ТЭЦ прокомментировал акимат Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова раскритиковала работу ТЭЦ в Аркалыке. В связи с этим Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области официально прокомментировало ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве изложили хронологию работ. Так, 26 декабря 2019 года был заключен договор с подрядной организацией ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» на проведение строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция системы теплоснабжения г. Аркалык» СМР на сумму 7,4 млрд тенге.

«29 декабря 2021 года объект введен в эксплуатацию. Все виды работ подрядной организации, предусмотренные проектом, были завершены в полном объеме. После чего, заключен договор на проведение пусконаладочных работ. Завершение пусконаладочных работ планировалось в 2022 году. Однако в связи с дополнительными неучтёнными работами в проекте договор был продлен до 1 ноября 2023 года. Все дефекты при проведении пусконаладочных работ, выявленные контролирующими органами и экспертными организациями, устранены в полном объеме за счет средств подрядной организации»,- сообщили в управлении.

В июле, по данным ведомства, планируется провести запуск котлов для испытания работы турбоагрегата, который был установлен в 2020 году мощностью 2,5 МВт для покрытия собственных нужд.

«В целом отопительный сезон 2022-2023 годы прошел в штатном режиме. На новой ТЭЦ (уголь) работали водогрейные котлы, паровые котлы периодически приостанавливали в рамках пусконаладочных работ. В сентябре планируется получить паспорт готовности на новый теплоисточник на предстоящий отопительный сезон (уголь). Стоит отметить что строительство новой ТЭЦ на угольном топливе позволило снизить затраты на приобретение топлива в несколько раз», - отметили в Управлении.

Напомним, критика председателя Высшей аудиторской палаты Натальи Годуновой в отношении работы ТЭЦ в Аркалыке прозвучала сегодня на пленарном заседании Мажилиса.