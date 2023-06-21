Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Критику в отношении работы Аркалыкской ТЭЦ прокомментировал акимат Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
21 Июня 2023, 21:23
Критику в отношении работы Аркалыкской ТЭЦ прокомментировал акимат Костанайской области фото: акимат Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова раскритиковала работу ТЭЦ в Аркалыке. В связи с этим Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области официально прокомментировало ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве изложили хронологию работ. Так, 26 декабря 2019 года был заключен договор с подрядной организацией ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» на проведение строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция системы теплоснабжения г. Аркалык» СМР на сумму 7,4 млрд тенге.

«29 декабря 2021 года объект введен в эксплуатацию. Все виды работ подрядной организации, предусмотренные проектом, были завершены в полном объеме. После чего, заключен договор на проведение пусконаладочных работ. Завершение пусконаладочных работ планировалось в 2022 году. Однако в связи с дополнительными неучтёнными работами в проекте договор был продлен до 1 ноября 2023 года. Все дефекты при проведении пусконаладочных работ, выявленные контролирующими органами и экспертными организациями, устранены в полном объеме за счет средств подрядной организации»,- сообщили в управлении.

photo

В июле, по данным ведомства, планируется провести запуск котлов для испытания работы турбоагрегата, который был установлен в 2020 году мощностью 2,5 МВт для покрытия собственных нужд.

«В целом отопительный сезон 2022-2023 годы прошел в штатном режиме. На новой ТЭЦ (уголь) работали водогрейные котлы, паровые котлы периодически приостанавливали в рамках пусконаладочных работ. В сентябре планируется получить паспорт готовности на новый теплоисточник на предстоящий отопительный сезон (уголь). Стоит отметить что строительство новой ТЭЦ на угольном топливе позволило снизить затраты на приобретение топлива в несколько раз», - отметили в Управлении.

Напомним, критика председателя Высшей аудиторской палаты Натальи Годуновой в отношении работы ТЭЦ в Аркалыке прозвучала сегодня на пленарном заседании Мажилиса.


Костанайская область   ТЭЦ   Высшая аудиторская палата РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее