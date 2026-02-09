РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:50, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Критически важные и общестрановые госпроекты в Казахстане: что к ним относится

    С 16 февраля 2026 года вводится в действие приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 февраля 2026 года, предусматривающий внесение изменений в Порядок отнесения объектов к критически важным проектам и проектам общестранового значения, передает Kazinform.

    Цифровые решение планируют внедрить в систему производственного контроля Экибастузской ТЭЦ
    Фото: Kazinform

    Согласно изменениям, к критически важным объектам относятся объекты, аварийное прекращение деятельности которых может привести к возникновению ЧС

    • объекты биологической безопасности;
    • берегоукрепительные работы рек, обеспечивающие безопасность населенных пунктов;
    • реконструкция гидротехнических сооружений;
    • реконструкция ТЭЦ и котельных мощностью 100 Гкал/час и выше, при износе сетей не менее 70%;
    • реконструкция подстанций и ЛЭП напряжением выше 35/10/0,4 кВ, при износе сетей не менее 70%;
    • реконструкция магистральных сетей теплоснабжения при износе сетей не менее 70%;
    • реконструкция групповых водоводов внутренним диаметром 300 мм и более; 
    • канализационно-очистные сооружения производительностью не менее 100 тыс. м3/сут;

    общегосударственные инфраструктурные объекты, обеспечивающие социально-экономическое развитие центров экономического роста в долгосрочной перспективе:

    • строительство ТЭЦ и котельных;
    • строительство подстанций и ЛЭП;
    • реабилитационные центры для инвалидов свыше 150 коек;
    • многопрофильные больницы свыше 200 коек и поликлиники свыше 250 посещений в смену;
    • перинатальные центры свыше 200 коек;
    • центры крови;
    • инфекционные больницы свыше 200 коек;
    • национальные госпитали свыше 300 коек;
    • объекты культуры республиканского значения;
    • спортивно-зрелищные, крытые здания или открытые сооружения республиканского значения с вместимостью более 500 человек;

    К проектам общестранового значения относятся:

    объекты, обеспечивающие экономическое развитие не менее двух областей, городов республиканского значения, столицы:

    • объекты горнолыжной инфраструктуры (подвесные канатные дороги, подъездные автомобильные дороги, инженерно-коммуникационная инфраструктура) республиканского значения;
    • метрополитены;

    объекты, направленные на решение в установленные сроки задач путем единовременной реализации в масштабах страны однородных проектов в определенной отрасли:

    • аэропорты, терминалы, взлетно-посадочные полосы и иные объекты авиационной инфраструктуры в туристических регионах, находящиеся в республиканской или коммунальной собственности, а также промышленных городах областного значения, предусмотренные Планом мероприятий по социально-экономическому развитию;
    • магистральные газопроводы, газопроводы-отводы высокого давления от магистральных газопроводов, автоматизированные газораспределительные станции, подводящие межпоселковые газопроводы высокого давления, газораспределительные сети в пределах границ (черты) населенных пунктов;
    • строительство магистральных сетей теплоснабжения любого диаметра и распределительных (внутриквартальных) сетей теплоснабжения и сооружения на них условным (внутренним) диаметром от 350 мм (миллиметров) (включительно), относящиеся к технически сложным объектам;
    • строительство групповых водоводов внутренним диаметром 300 мм (миллиметров) и более;
    • строительство гидротехнических сооружений;
    • санация крупных рек, протекающих по территории нескольких областей, городов республиканского значения, столицы;
    • подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к специальным экономическим и индустриальным зонам;
    • объекты образования, реализуемые в рамках пилотного Национального проекта в области образования «Комфортная школа»;
    • объекты здравоохранения, реализуемые в рамках пилотного Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;
    • объекты жилищно-коммунального хозяйства, реализуемые в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов»;
    • объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, реализуемые в рамках Национального проекта в области связи «Доступный интернет».

    Более подробно — в приказе МНЭ РК от 2 февраля 2026 года № 9.

    Теги:
    Миннацэкономики ТЭЦ Нацпроекты Аэропорт
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают