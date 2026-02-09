Критически важные и общестрановые госпроекты в Казахстане: что к ним относится
С 16 февраля 2026 года вводится в действие приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 февраля 2026 года, предусматривающий внесение изменений в Порядок отнесения объектов к критически важным проектам и проектам общестранового значения, передает Kazinform.
Согласно изменениям, к критически важным объектам относятся объекты, аварийное прекращение деятельности которых может привести к возникновению ЧС:
- объекты биологической безопасности;
- берегоукрепительные работы рек, обеспечивающие безопасность населенных пунктов;
- реконструкция гидротехнических сооружений;
- реконструкция ТЭЦ и котельных мощностью 100 Гкал/час и выше, при износе сетей не менее 70%;
- реконструкция подстанций и ЛЭП напряжением выше 35/10/0,4 кВ, при износе сетей не менее 70%;
- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения при износе сетей не менее 70%;
- реконструкция групповых водоводов внутренним диаметром 300 мм и более;
- канализационно-очистные сооружения производительностью не менее 100 тыс. м3/сут;
общегосударственные инфраструктурные объекты, обеспечивающие социально-экономическое развитие центров экономического роста в долгосрочной перспективе:
- строительство ТЭЦ и котельных;
- строительство подстанций и ЛЭП;
- реабилитационные центры для инвалидов свыше 150 коек;
- многопрофильные больницы свыше 200 коек и поликлиники свыше 250 посещений в смену;
- перинатальные центры свыше 200 коек;
- центры крови;
- инфекционные больницы свыше 200 коек;
- национальные госпитали свыше 300 коек;
- объекты культуры республиканского значения;
- спортивно-зрелищные, крытые здания или открытые сооружения республиканского значения с вместимостью более 500 человек;
К проектам общестранового значения относятся:
объекты, обеспечивающие экономическое развитие не менее двух областей, городов республиканского значения, столицы:
- объекты горнолыжной инфраструктуры (подвесные канатные дороги, подъездные автомобильные дороги, инженерно-коммуникационная инфраструктура) республиканского значения;
- метрополитены;
объекты, направленные на решение в установленные сроки задач путем единовременной реализации в масштабах страны однородных проектов в определенной отрасли:
- аэропорты, терминалы, взлетно-посадочные полосы и иные объекты авиационной инфраструктуры в туристических регионах, находящиеся в республиканской или коммунальной собственности, а также промышленных городах областного значения, предусмотренные Планом мероприятий по социально-экономическому развитию;
- магистральные газопроводы, газопроводы-отводы высокого давления от магистральных газопроводов, автоматизированные газораспределительные станции, подводящие межпоселковые газопроводы высокого давления, газораспределительные сети в пределах границ (черты) населенных пунктов;
- строительство магистральных сетей теплоснабжения любого диаметра и распределительных (внутриквартальных) сетей теплоснабжения и сооружения на них условным (внутренним) диаметром от 350 мм (миллиметров) (включительно), относящиеся к технически сложным объектам;
- строительство групповых водоводов внутренним диаметром 300 мм (миллиметров) и более;
- строительство гидротехнических сооружений;
- санация крупных рек, протекающих по территории нескольких областей, городов республиканского значения, столицы;
- подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к специальным экономическим и индустриальным зонам;
- объекты образования, реализуемые в рамках пилотного Национального проекта в области образования «Комфортная школа»;
- объекты здравоохранения, реализуемые в рамках пилотного Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;
- объекты жилищно-коммунального хозяйства, реализуемые в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов»;
- объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, реализуемые в рамках Национального проекта в области связи «Доступный интернет».
Более подробно — в приказе МНЭ РК от 2 февраля 2026 года № 9.