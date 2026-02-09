Критически важные и общестрановые госпроекты в Казахстане: что к ним относится

Согласно изменениям, к критически важным объектам относятся объекты, аварийное прекращение деятельности которых может привести к возникновению ЧС:

объекты биологической безопасности;

берегоукрепительные работы рек, обеспечивающие безопасность населенных пунктов;

реконструкция гидротехнических сооружений;

реконструкция ТЭЦ и котельных мощностью 100 Гкал/час и выше, при износе сетей не менее 70%;

реконструкция подстанций и ЛЭП напряжением выше 35/10/0,4 кВ, при износе сетей не менее 70%;

реконструкция магистральных сетей теплоснабжения при износе сетей не менее 70%;

реконструкция групповых водоводов внутренним диаметром 300 мм и более;

канализационно-очистные сооружения производительностью не менее 100 тыс. м3/сут;

общегосударственные инфраструктурные объекты, обеспечивающие социально-экономическое развитие центров экономического роста в долгосрочной перспективе:

строительство ТЭЦ и котельных;

строительство подстанций и ЛЭП;

реабилитационные центры для инвалидов свыше 150 коек;

многопрофильные больницы свыше 200 коек и поликлиники свыше 250 посещений в смену;

перинатальные центры свыше 200 коек;

центры крови;

инфекционные больницы свыше 200 коек;

национальные госпитали свыше 300 коек;

объекты культуры республиканского значения;

спортивно-зрелищные, крытые здания или открытые сооружения республиканского значения с вместимостью более 500 человек;

К проектам общестранового значения относятся:

объекты, обеспечивающие экономическое развитие не менее двух областей, городов республиканского значения, столицы:

объекты горнолыжной инфраструктуры (подвесные канатные дороги, подъездные автомобильные дороги, инженерно-коммуникационная инфраструктура) республиканского значения;

метрополитены;

объекты, направленные на решение в установленные сроки задач путем единовременной реализации в масштабах страны однородных проектов в определенной отрасли:

аэропорты, терминалы, взлетно-посадочные полосы и иные объекты авиационной инфраструктуры в туристических регионах, находящиеся в республиканской или коммунальной собственности, а также промышленных городах областного значения, предусмотренные Планом мероприятий по социально-экономическому развитию;

магистральные газопроводы, газопроводы-отводы высокого давления от магистральных газопроводов, автоматизированные газораспределительные станции, подводящие межпоселковые газопроводы высокого давления, газораспределительные сети в пределах границ (черты) населенных пунктов;

строительство магистральных сетей теплоснабжения любого диаметра и распределительных (внутриквартальных) сетей теплоснабжения и сооружения на них условным (внутренним) диаметром от 350 мм (миллиметров) (включительно), относящиеся к технически сложным объектам;

строительство групповых водоводов внутренним диаметром 300 мм (миллиметров) и более;

строительство гидротехнических сооружений;

санация крупных рек, протекающих по территории нескольких областей, городов республиканского значения, столицы;

подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к специальным экономическим и индустриальным зонам;

объекты образования, реализуемые в рамках пилотного Национального проекта в области образования «Комфортная школа»;

объекты здравоохранения, реализуемые в рамках пилотного Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;

объекты жилищно-коммунального хозяйства, реализуемые в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов»;

объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, реализуемые в рамках Национального проекта в области связи «Доступный интернет».

Более подробно — в приказе МНЭ РК от 2 февраля 2026 года № 9.