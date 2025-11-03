Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру

— Это потрясающий вечер, как лично для меня, так и для всей команды. «Аль-Наср» победил, а я забил два гола, что важно.

Всегда говорю: [спортивное] долголетие достигается только благодаря страсти, и я продолжаю испытывать эту страсть. Независимо от того, забиваю я или нет, это моя жизнь, и так было всегда. 23-24 года в футболе — это моя жизнь. Именно поэтому хочу продолжать играть, пока позволяют ноги, — приводит слова Роналду UOL.