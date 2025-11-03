РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:27, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру

    Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду подчеркнул свою любовь к футболу после матча 7-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Фейхой» (2:1), в котором 40-летний игрок оформил дубль, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру
    Фото: Sports.kz

    — Это потрясающий вечер, как лично для меня, так и для всей команды. «Аль-Наср» победил, а я забил два гола, что важно.

    Всегда говорю: [спортивное] долголетие достигается только благодаря страсти, и я продолжаю испытывать эту страсть. Независимо от того, забиваю я или нет, это моя жизнь, и так было всегда. 23-24 года в футболе — это моя жизнь. Именно поэтому хочу продолжать играть, пока позволяют ноги, — приводит слова Роналду UOL.

    Всего в нынешнем сезоне Про-Лиги португалец отметился восемью голами в семи встречах.

    Напомним, Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года. Сколько заработал спортсмен, читайте здесь.

    Теги:
    Спорт Футбол Криштиану Роналду Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают