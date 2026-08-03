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    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу на Мадейре — СМИ

    Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду спустя 10 лет отношений женится на своей избраннице Джорджине Родригес, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Роналду
    Фото: cristiano / instagram

    По данным британской газеты The Sun, торжественная церемония пройдет на португальском острове Мадейра.

    Для бракосочетания, по информации издания, заранее забронировали кафедральный собор в Фуншале — столице Мадейры. После церемонии гости отправятся на праздничный прием в расположенный неподалеку пятизвездочный отель Savoy Palace.

    История отношений Роналду и Родригес началась в 2016 году в Мадриде. Тогда футболист выступал за мадридский «Реал», а Джорджина работала в одном из магазинов Gucci, где они и познакомились.

    В ноябре 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. Спустя год семья переехала в Италию после перехода Роналду в «Ювентус», затем в 2021 году — в Англию, а с 2023 года живет в Саудовской Аравии, где португалец выступает за «Аль-Наср».

    В апреле 2022 года у пары родились близнецы — Белла Эсмеральда и Анхель. Мальчик скончался вскоре после рождения, о чем Роналду и Родригес сообщили в совместном заявлении.

    Предложение своей возлюбленной футболист сделал в 2025 году. Еще в ноябре прошлого года португальская газета Jornal da Madeira сообщала, что Роналду планирует провести свадьбу именно на родной Мадейре.

    Напомним, Криштиану Роналду выиграл первый трофей с «Аль-Насром» — клуб стал чемпионом Саудовской лиги.

    Ранее, в феврале текущего года, Роналду заявил, что не намерен покидать Саудовскую Аравию.

    В январе 2026 года вандал поджег статую Криштиану Роналду в Португалии.

    Спорт Футбол Криштиану Роналду Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
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