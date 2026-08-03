Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу на Мадейре — СМИ

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду спустя 10 лет отношений женится на своей избраннице Джорджине Родригес, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

По данным британской газеты The Sun, торжественная церемония пройдет на португальском острове Мадейра.

Для бракосочетания, по информации издания, заранее забронировали кафедральный собор в Фуншале — столице Мадейры. После церемонии гости отправятся на праздничный прием в расположенный неподалеку пятизвездочный отель Savoy Palace.

История отношений Роналду и Родригес началась в 2016 году в Мадриде. Тогда футболист выступал за мадридский «Реал», а Джорджина работала в одном из магазинов Gucci, где они и познакомились.

В ноябре 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. Спустя год семья переехала в Италию после перехода Роналду в «Ювентус», затем в 2021 году — в Англию, а с 2023 года живет в Саудовской Аравии, где португалец выступает за «Аль-Наср».

В апреле 2022 года у пары родились близнецы — Белла Эсмеральда и Анхель. Мальчик скончался вскоре после рождения, о чем Роналду и Родригес сообщили в совместном заявлении.

Предложение своей возлюбленной футболист сделал в 2025 году. Еще в ноябре прошлого года португальская газета Jornal da Madeira сообщала, что Роналду планирует провести свадьбу именно на родной Мадейре.

Напомним, Криштиану Роналду выиграл первый трофей с «Аль-Насром» — клуб стал чемпионом Саудовской лиги.

Ранее, в феврале текущего года, Роналду заявил, что не намерен покидать Саудовскую Аравию.

В январе 2026 года вандал поджег статую Криштиану Роналду в Португалии.