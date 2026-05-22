Криштиану Роналду выиграл первый трофей с «Аль-Насром» — клуб стал чемпионом Саудовской лиги

«Аль-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии по футболу, обыграв в матче заключительного, 34-го тура «Дамак» со счетом 4:1, передает корреспондент агентства Kazinform.

Хозяева активно начали встречу и владели игровым преимуществом с первых минут. На 34-й минуте счет открыл Садио Мане, замкнув подачу после углового.

Во втором тайме команда увеличила преимущество — после передачи Криштиану Роналду забил Кингсли Коман.

Гости сумели сократить отставание, реализовав пенальти, однако затем инициативу вновь перехватил «Аль-Наср». Роналду сначала забил со штрафного удара, а затем оформил дубль после передачи с правого фланга.

Матч завершился победой «Аль-Насра» — 4:1.

По итогам сезона клуб обеспечил себе чемпионский титул Саудовской лиги. Для Криштиану Роналду этот трофей стал первым официальным в составе саудовской команды. В заключительном матче сезона португальский нападающий отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее, в феврале текущего года, нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду заявил, что не намерен покидать Саудовскую Аравию.

Напомним, в январе этого года вандал поджег статую Криштиану Роналду в Португалии.