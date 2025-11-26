РУ
    17:40, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Крыша районного акимата снова загорелась в Шымкенте

    Пламя на крыше акимата Абайского района города Шымкента вспыхнуло в месте складирования строительных материалов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Шымкенте во второй раз горела крыша районного акимата
    Кадр из видео

    Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 112. Очевидцы сообщили о пожаре в административном здании, расположенном в Аль-Фарабийском районе на проспекте Тауке хана.

    Прибывшие пожарные обнаружили, что огнем охвачены кровельные опоры и балки, собранные на крыше для ремонтных работ.

    — Пожар произошел вечером 25 ноября, он был оперативно локализован и потушен. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в ДЧС Шымкента.

    Для тушения были привлечены четыре единицы техники и 21 сотрудник городского ДЧС, а также спецмашина Центра медицины катастроф.

    Это уже второй пожар на крыше здания акимата Абайского района за последние месяцы. Напомним, в ночь на 14 августа здесь произошло крупное возгорание — тогда огнем было уничтожено около 1200 квадратных метров кровли. На ликвидацию пожара ушло более двух часов, работали 88 спасателей. Обошлось без жертв.

    В этом же здании размещался департамент по делам государственной службы. После августовского пожара сотрудников временно перевели в другие помещения до завершения восстановительных работ.

    Татьяна Корякина
    Автор
