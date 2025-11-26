Крыша районного акимата снова загорелась в Шымкенте

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 112. Очевидцы сообщили о пожаре в административном здании, расположенном в Аль-Фарабийском районе на проспекте Тауке хана.

Прибывшие пожарные обнаружили, что огнем охвачены кровельные опоры и балки, собранные на крыше для ремонтных работ.

— Пожар произошел вечером 25 ноября, он был оперативно локализован и потушен. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в ДЧС Шымкента.

Для тушения были привлечены четыре единицы техники и 21 сотрудник городского ДЧС, а также спецмашина Центра медицины катастроф.

Это уже второй пожар на крыше здания акимата Абайского района за последние месяцы. Напомним, в ночь на 14 августа здесь произошло крупное возгорание — тогда огнем было уничтожено около 1200 квадратных метров кровли. На ликвидацию пожара ушло более двух часов, работали 88 спасателей. Обошлось без жертв.

В этом же здании размещался департамент по делам государственной службы. После августовского пожара сотрудников временно перевели в другие помещения до завершения восстановительных работ.