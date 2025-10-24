Крипторынок укрепился после помилования основателя Binance

Валютный рынок

По итогам предпраздничных торгов в четверг курс USDKZT снизился до 538,12 тенге за доллар (–0,45 тенге). Объем торгов вырос до 251,6 млн долларов против 244,3 млн на предыдущей сессии. Поддержку тенге обеспечили рост нефтяных котировок (+2,1%) и ослабление индекса доллара США (–0,04%).

Избыток предложения валюты на внутреннем рынке объясняется продажами валюты Национальным банком, конвертацией экспортной выручки и повышенным интересом иностранных инвесторов к казахстанским гособлигациям. Влияние также оказали сохраняющиеся высокие процентные ставки.

Индекс цен на социально значимые продукты питания незначительно вырос — с 100,0 до 100,1 пункта. Сегодня внимание участников рынка сосредоточено на публикации данных о дифференциации доходов населения.

Денежный рынок

Доходности инструментов денежного рынка колебались на фоне изменений профицита ликвидности. Ставка TONIA снизилась с 17,17% до 17,07%, в то время как доходность SWAP-1D выросла с 9,81% до 9,90%. Общий объем торгов составил 612,7 млрд тенге (+131 млрд).

Спрос на депозитном аукционе Национального банка сократился до 1,1 трлн тенге (–253,9 млрд) и был удовлетворён полностью по ставке 18% годовых. Объём открытой позиции составил 6,1 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE остался практически без изменений — 6 944,2 пункта (+0,2%). Рост обеспечили акции Казатомпрома (+2%) и Air Astana (+1,7%), давление оказывали бумаги KEGOC (–2%) и БЦК (–1,6%).

Агентство Moody’s Ratings присвоило рейтинг Baa1 новым беззалоговым облигациям КМГ на сумму 10 млрд юаней.

Нефть

Котировки Brent выросли на 5,4% — до 66 долларов за баррель — после заявления Дональда Трампа о введении санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Индийская компания Reliance Industries, закупавшая 500 тыс. баррелей в сутки у «Роснефти», временно приостановила импорт до прояснения санкционного режима.

Индия, являющаяся вторым по объёму покупателем российской нефти (1,6–1,8 млн б/с), вероятно, сократит закупки, как и Турция. Это может привести к накоплению нефти на танкерах в ожидании покупателей.

Рисковые активы

Мировые фондовые рынки выросли на 0,3–0,9% на фоне новостей о предстоящей встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее — первой с 2019 года. Инвесторы надеются, что переговоры помогут снизить торговую напряжённость между США и КНР.

На фоне этих событий криптовалюты показали уверенный рост. Причиной стало помилование Дональдом Трампом основателя Binance Чанпэна Чжао, осуждённого в 2023 году за отмывание денег. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт, решение президента стало «восстановлением справедливости» после политики администрации Байдена, враждебной к криптоиндустрии.

Рынок воспринял шаг Трампа как сигнал к либерализации регулирования цифровых активов, что вызвало рост доверия инвесторов и укрепление позиций ведущих криптовалют.

Защитные активы

Золото подорожало на 1,8% — до 4 137 долларов за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 3,95% до 3,99%, а индекс доллара США остался почти без изменений (+0,04%), закрепившись на уровне 98,9 пункта.

Напомним, ранее сообщалось, что золото подешевело на 5,4% — с 4 381 до 4 118 долларов за унцию.