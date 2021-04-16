Крематорий в Алматы сдадут в эксплуатацию в сентябре 2021 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крематорий в Алматы планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Об этом сообщил руководитель управления комфортной городской среды города Сапар Нурашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период пандемии образовалось большое количество особо-опасных биологических отходов, таких как медицинские маски, костюмы, пакеты, бинты, шприцы, инструменты для изъятия ПЦР-тестов и многое другое. В создавшейся ситуации утилизация указанных отходов возможна путем их сжигания в специальных печах. В связи с чем, принято решение о строительстве крематория при патологоанатомическом бюро», - сказал спикер в ходе брифинга в РСК.

Он отметил, что крематорий расположен вблизи ТЭЦ-2. На сегодняшний день ведется строительство, завершение запланировано на сентябрь 2021 года. В этот же месяц и планируется ввести в эксплуатацию.

Сапар Нурашев добавил, что крематорий также будет использоваться для кремации тел умерших.

«В период пандемии были случаи, когда вследствие коронавирусной инфекции умирали иностранные жители. Со стороны их родственников были обращения о том, чтобы кремировать эти тела, так как в условиях ограничительных мер, вывоз тел был усложнен. Также надо отметить, что наша страна многоконфессиональная, где присутствует различные религии. Поэтому, я думаю, что крематорий нужен городу и в целом нашей республике», - отметил Сапар Нурашев.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства крематория составляет 1,3 млрд тенге.