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    14:35, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Крематорий в Алматы сдадут в эксплуатацию в сентябре 2021 года

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крематорий в Алматы планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Об этом сообщил руководитель управления комфортной городской среды города Сапар Нурашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период пандемии образовалось большое количество особо-опасных биологических отходов, таких как медицинские маски, костюмы, пакеты, бинты, шприцы, инструменты для изъятия ПЦР-тестов и многое другое. В создавшейся ситуации утилизация указанных отходов возможна путем их сжигания в специальных печах. В связи с чем, принято решение о строительстве крематория при патологоанатомическом бюро», - сказал спикер в ходе брифинга в РСК.

    Он отметил, что крематорий расположен вблизи ТЭЦ-2. На сегодняшний день ведется строительство, завершение запланировано на сентябрь 2021 года. В этот же месяц и планируется ввести в эксплуатацию.

    Сапар Нурашев добавил, что крематорий также будет использоваться для кремации тел умерших.

    «В период пандемии были случаи, когда вследствие коронавирусной инфекции умирали иностранные жители. Со стороны их родственников были обращения о том, чтобы кремировать эти тела, так как в условиях ограничительных мер, вывоз тел был усложнен. Также надо отметить, что наша страна многоконфессиональная, где присутствует различные религии. Поэтому, я думаю, что крематорий нужен городу и в целом нашей республике», - отметил Сапар Нурашев.

    Ранее сообщалось, что стоимость строительства крематория составляет 1,3 млрд тенге.


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