РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Крематорий в Алматы планируют достроить в сентябре 2021 года

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крематорий в Алматы планируют построить в сентябре 2021 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Договор о строительстве крематория при Патологоанатомическом бюро, расположенном севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, Алатауского района города (без наружных инженерных сетей) был составлен между частным ТОО и Управлением комфортной городской среды Алматы. Согласно контракту, срок завершения работ 20 сентября 2021 года.

    Стоимость строительства 1,3 млрд тенге.

    Летом 2020 года в Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория.

    Позже сообщалось о начале разработки проектно-сметной документации.

    Согласно документации, это будет однозальный крематорий на 2 кремационные печи. Сумма, выделенная на ПСД, свыше 46 млн тенге. Заказчик - коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды Алматы».


    Теги:
    Здравоохранение Акимат Строительство Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!