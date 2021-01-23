Крематорий в Алматы планируют достроить в сентябре 2021 года
Договор о строительстве крематория при Патологоанатомическом бюро, расположенном севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, Алатауского района города (без наружных инженерных сетей) был составлен между частным ТОО и Управлением комфортной городской среды Алматы. Согласно контракту, срок завершения работ 20 сентября 2021 года.
Стоимость строительства 1,3 млрд тенге.
Летом 2020 года в Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория.
Позже сообщалось о начале разработки проектно-сметной документации.
Согласно документации, это будет однозальный крематорий на 2 кремационные печи. Сумма, выделенная на ПСД, свыше 46 млн тенге. Заказчик - коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды Алматы».