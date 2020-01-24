+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 3 °С
USD 377.86 EUR 418.74
RUB 6.10 CNY 54.50
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кредиты физлицам увеличились на 1,4 трлн тенге

24 Января 2020 12:32
Поделиться:
Кредиты физлицам увеличились на 1,4 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял проблемы банковского сектора страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Надо учитывать мировые тенденции – Касым-Жомарт Токаев о рынке труда
Касым-Жомарт Токаев раскритиковал часто меняющиеся подходы в поддержке АПК Необходимость разработки новых подходов развития АПК  отметил Президент РК Владельцев автомобилей из стран ЕАЭС обяжут оплатить таможенные пошлины до 1 марта 2021 года

«Обращаю ваше внимание и на решение следующих насущных вопросов социально-экономического развития страны. Повышение эффективности финансовой политики. Следует обратить внимание на тревожную тенденцию – роль банковского сектора в развитии экономики снижается с каждым годом. Кредитование корпоративного сектора снизилось на 8,7%, МСБ – на 18%, сельского хозяйства – на 48%», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Президента, это происходит на фоне стремительного в 24% роста потребительского кредитования населения.

«При этом 2/3 кредитов физическим лицам выданы без залога. Налицо серьезные проблемы в финансовом секторе страны. Другими словами, финансовая система больна. В прошлом году более полумиллиона гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, была погашена задолженность. 1,2 млн получили списание штрафовой пени по потребительским кредитам», - отметил Глава государства.

«Национальному банку и Агентству по регулированию финансового рынка следует принять регуляторные меры по недопущению подобной ситуации. Упрощенно говоря, кредиты нужно выдавать тем, кто сможет их вернуть. У нас кредиты физическим лиц увеличились на 1,4 трлн тенге и составляют 6,7 трлн тенге, полная возвратность которых под вопросом. А кредиты юрлицам снизились на 590 млрд тенге», - добавил К. Токаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Экономика, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив