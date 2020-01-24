Кредиты физлицам увеличились на 1,4 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял проблемы банковского сектора страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обращаю ваше внимание и на решение следующих насущных вопросов социально-экономического развития страны. Повышение эффективности финансовой политики. Следует обратить внимание на тревожную тенденцию – роль банковского сектора в развитии экономики снижается с каждым годом. Кредитование корпоративного сектора снизилось на 8,7%, МСБ – на 18%, сельского хозяйства – на 48%», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Президента, это происходит на фоне стремительного в 24% роста потребительского кредитования населения.

«При этом 2/3 кредитов физическим лицам выданы без залога. Налицо серьезные проблемы в финансовом секторе страны. Другими словами, финансовая система больна. В прошлом году более полумиллиона гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, была погашена задолженность. 1,2 млн получили списание штрафовой пени по потребительским кредитам», - отметил Глава государства.

«Национальному банку и Агентству по регулированию финансового рынка следует принять регуляторные меры по недопущению подобной ситуации. Упрощенно говоря, кредиты нужно выдавать тем, кто сможет их вернуть. У нас кредиты физическим лиц увеличились на 1,4 трлн тенге и составляют 6,7 трлн тенге, полная возвратность которых под вопросом. А кредиты юрлицам снизились на 590 млрд тенге», - добавил К. Токаев.