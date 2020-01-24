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КРЕДИТЫ ФИЗЛИЦАМ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,4 ТРЛН ТЕНГЕ - ПРЕЗИДЕНТ
24 Января 2020 12:09
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Новости по темеКредиты физлицам увеличились на 1,4 трлн тенге Президент РК объявил мораторий на расходы по приобретению дорогостоящей мебели и проведение форумов ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ ДОЛГОСРОЧНЫЙ МОРАТОРИЙ НА РАСХОДЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДОРОГОСТОЯЩЕГО ТРАНСПОРТА, МЕБЕЛИ И НА ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРУМОВ
Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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