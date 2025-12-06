Кредиты под 6% для развития пастбищного животноводства выделят в двух регионах Казахстана

По его словам, запускается программа кредитования под 5% для пополнения оборотных средств по всем направлениям животноводства.

Как отмечается, для реализации программы требуется 450 млрд тенге. Из них 150 млрд предусмотрены в бюджете. Дополнительно необходимо еще 300 млрд тенге.

Как сообщил вице-министр на брифинге в СЦК, также будет реализована программа льготного долгосрочного кредитования под 6% для приобретения племенного поголовья всех видов скота.

В рамках комплексного плана также в Торгайском регионе Костанайской области и в Улытауском регионе будут предоставляться кредиты под 6% для тех, кто выезжает на летние пастбища.

По словам Бердалина, эти кредиты должны направляться на инфраструктурные проекты, такие как ограждение пастбищ и подведение систем водоснабжения.

Ранее сообщалось, что экспорт животноводческой продукции Казахстана растет и охватывает более 15 стран.