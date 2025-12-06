РУ
    19:08, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Кредиты под 6% для развития пастбищного животноводства выделят в двух регионах Казахстана

    Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин рассказал о видах поддержки, которые будут оказываться сельским жителям в рамках комплексного плана развития животноводства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пастбища коровы жайылым сиыр
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По его словам, запускается программа кредитования под 5% для пополнения оборотных средств по всем направлениям животноводства.

    Как отмечается, для реализации программы требуется 450 млрд тенге. Из них 150 млрд предусмотрены в бюджете. Дополнительно необходимо еще 300 млрд тенге.

    Как сообщил вице-министр на брифинге в СЦК, также будет реализована программа льготного долгосрочного кредитования под 6% для приобретения племенного поголовья всех видов скота.

    В рамках комплексного плана также в Торгайском регионе Костанайской области и в Улытауском регионе будут предоставляться кредиты под 6% для тех, кто выезжает на летние пастбища.

    По словам Бердалина, эти кредиты должны направляться на инфраструктурные проекты, такие как ограждение пастбищ и подведение систем водоснабжения.

    Ранее сообщалось, что экспорт животноводческой продукции Казахстана растет и охватывает более 15 стран.

    Теги:
    Регионы Животноводство Минсельхоз Костанайская область Кредит
    Дамира Кеңесбай
    Автор
