Экспорт животноводческой продукции Казахстана растет и охватывает более 15 стран

— Отечественные сельхозтоваропроизводители активно укрепляют позиции на мировом рынке животноводческой продукции. С Китаем подписаны ветеринарные протоколы на экспорт убойного КРС, шкур, мяса птицы и субпродуктов. Ведется работа по согласованию поставок конины, сухого кобыльего молока, термообработанной продукции, охлажденной говядины, баранины и свинины. Также подписаны протоколы на экспорт термически обработанной баранины и козлятины, а также замороженной, охлаждённой и термически обработанной свинины, — говорится в сообщении.

Казахстан также включен в перечень стран-экспортеров меда в ЕС. Дополнительно прорабатываются направления экспорта конины и продукции аквакультуры. Впервые девять предприятий включены в непищевой реестр Китая, что открывает новые возможности торговли.

— С Ираком согласованы формы двух ветеринарных сертификатов на экспорт убойного КРС и МРС, с Грузией утверждены 4 формы сертификатов, что позволило открыть рынок этой страны. С Азербайджаном согласованы сертификаты на экспорт рыбы и продукции пчеловодства, с Ираном — на экспорт шкур копытных животных. В ОАЭ ведется подготовка к экспорту спортивных лошадей, а в Великобританию направлен сертификат на эмбрионы КРС, — отмечают в Минсельхозе страны.

Продолжается работа по открытию новых экспортных направлений с Японией (живые лошади, кобылье и верблюжье молоко), Южной Кореей (мороженое), Малайзией (молочная и мясная продукция), а также с Брунеем, Вьетнамом, Таиландом, Сингапуром, Катаром, ОАЭ и Боснией и Герцеговиной.

— В целом, в реестр экспортеров зарубежных стран включено 3702 предприятия. Из них: ЕАЭС — 3339, КНР — 57, ЕС — 63, Узбекистан — 101, ОАЭ — 13, Иран — 13, Япония — 47, Турция — 16, Корея — 5, КСА — 43, Азербайджан — 9. Ряд стран, включая Беларусь, Россию, Китай, Армению и Турцию, отменили временные запреты, ранее введенные из-за вспышек ящура и гриппа птиц в отдельных регионах Казахстана, — подчеркивают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что высокое качество казахстанской пшеницы отмечено в Армении.