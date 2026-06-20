Кредиты под 1%: в Казахстане изменили правила финансирования агробизнеса

В Казахстане обновлены правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса, направленные на расширение и модернизацию сельхозпроизводства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие изменения внесены приказом министра сельского хозяйства от 15 июня 2026 года.

Согласно документу, в рамках бюджетного кредитования местным исполнительным органам предоставляются средства из республиканского бюджета на условиях возвратности, срочности, платности и обеспеченности. Срок кредитования составляет до 10 лет по ставке 1% годовых.

Средства направляются на реализацию и расширение проектов в АПК, включая строительство молочно-товарных ферм, птицефабрик мясного и яичного направления, предприятий мясного животноводства, откормочных площадок, мясоперерабатывающих производств, овоще- и фруктохранилищ, тепличных комплексов, объектов глубокой переработки сельхозпродукции, а также развитие аквакультуры и овцеводческих хозяйств.

Льготный период по погашению основного долга установлен до 24 месяцев, а период освоения бюджетного кредита — до 18 месяцев с момента его перечисления.

Вместе с тем введена норма, позволяющая выдачу кредитов за счет возвращаемых средств в рамках действующих программ на срок, не превышающий срок кредитного договора.

Отдельно уточняется, что использование кредитных средств не распространяется на приобретение сельскохозяйственной техники и оборотных средств, включая закуп животных на откорм.

При финансировании проектов из местных бюджетов акиматы самостоятельно определяют приоритетные направления кредитования с учетом потребностей регионов и критериев эффективности.

Максимальная сумма кредита на один проект за счет республиканских средств установлена в размере до 5 млрд тенге, при номинальной ставке 2,5% годовых.

Основными критериями отбора проектов определены социально-экономическая значимость, создание рабочих мест, опыт работы заявителей, финансовая устойчивость, наличие залогового обеспечения и софинансирование не менее 10% от стоимости проекта.

Также с 1 июля 2026 года вводится требование о наличии положительной экспертизы проектов в соответствии с нормами строительного законодательства.

Приказ вступает в силу с 29 июня 2026 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 1 июля.

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