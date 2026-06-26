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    Конституция

    Кредиты на несуществующие авто: из Кыргызстана экстрадировали подозреваемого в хищении 1,8 млрд тенге

    По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана из Кыргызстана экстрадирован подозреваемый в многомиллионных хищениях гражданин РК, передает Kazinform.

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    кадр из видео

    — В период с 2022–2024 годы трое граждан Казахстана создав организованную преступную группу, разработали схему по оформлению заведомо безвозвратных кредитов. Для реализации задуманного, они привлекали граждан к получению банковских займов на приобретение автомобилей, которые в дальнейшем злоумышленниками реализовывались, а полученные денежные средства тратились на собственные нужды, — сообщает Генпрокуратура.

    Кроме того, участниками этой группы использовалась еще одна мошенническая схема, связанная с оформлением банковских займов на фактически несуществующие автомобили. Для этого вымышленные транспортные средства незаконно регистрировались в «СпецЦОНе» города Алматыкак якобы прибывшие из Кыргызской Республики, после чего для их покупки на третьих лиц в банках второго уровня оформлялись кредиты.

    — Полученные денежные средства соучастники также использовали в личных целях. В результате противоправных действий двум финансовым организациям и 77 потерпевшим причинён ущерб на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге. Расследование в отношении двух членов преступной группы завершено, уголовное дело направлено в суд, — добавили в ведомстве.

    Отмечается, что третий участник после совершения преступлений от органов следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

    — Он был установлен и задержан на территории Кыргызской Республики, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. Сейчас находится в следственном изоляторе, — добавили в Генпрокуратуре.

    В ведомстве также отметили, что за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, с конфискацией имущества.

    Ранее сообщалось, что в Казахстан из Польши экстрадировали организатора транснациональной наркогруппы.

    Мошенничество Кредит Экстрадиция Кыргызстан Авто
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор