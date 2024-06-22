Креативный хаб откроют в Туркестане

В целях формирования сети креативных хабов в регионах с начала года подписан план взаимодействия с АО «Казпочта», по линии которой планируется открытие хабов. Открытие первого хаба планируется 26 июня текущего года в Туркестане. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Также совместно с АО «Самрук-Қазына» разработан план активизации и материально-технического оснащения креативных хабов в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.

В министерстве напомнили, что после принятия проекта Закона, который находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК в целях стимулирования талантов и создания благоприятной инфраструктуры будет создан Корпоративный фонд «Международный центр креативной индустрии «Креатив хаб». Его основной задачей станет поиск и поддержка талантов, экспорт и коммерциализация продуктов и результатов интеллектуальной деятельности.

Министерство культуры и информации РК работает над развитием креативной индустрии по разным направлениям и уже отмечает результаты.

– После проведенной комплексной работы по смягчению налогообложения для субъектов отрасли количество субъектов креативных индустрий за первый квартал 2024 года выросло на 8% или на 3 358 единиц, и на сегодняшний день составляет 42 900 субъектов, – сообщили в пресс-службе МКИ.

Кроме того, в целях поддержки женщин предпринимательниц в сфере креативных индустрий, министерство совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности планирует провести программу обучения, которая направлена на развитие навыков, компетенций и на повышение их осведомленности о вопросах интеллектуальной собственности.

Также, в сфере креативных индустрий совместно с ПРООН планируется проведение исследований и соответствующее картирование приоритетных направлений по каждому региону. Будет организовано обучение представителей креативных индустрий в формате слетов и воркшопов.

По мнению ведомства, на данный момент, наиболее прогрессивное и успешное направление - деятельность в области производства кино-, видеофильмов, издание музыкальных произведений и звукозапись, художественное и литературное творчество, создание и трансляция телевизионных программ, специализированная дизайнерская деятельность.

Ранее сообщалось, что в Казахстане дан старт созданию креативных хабов. Открытие хабов будет реализовано поэтапно и с учетом региональной специфики. В креативных пространствах будут созданы благоприятные условия для плодотворного и креативного труда, реализации новых идей, создания сообщества экспертов, в том числе условий комфорта для их «творческого полета».