Креативные индустрии становятся частью новой экономической политики Казахстана — Аида Балаева

Сегодня, 25 апреля, Президент Касым-Жомарт Токаев посетил офис Фонда развития креативных индустрий. Фонд, созданный по поручению Главы государства, станет ключевым центром поддержки отрасли, где талант, инфраструктура, инвестиции, продвижение и экспортная повестка объединяются в единую систему.

Новое пространство Фонда представлено в формате шоурума полного цикла, от идеи и производства до реализации и продвижения креативного продукта. Президенту были представлены тематические залы, включая ювелирную и столярную мастерские, музыкальные пространства, зал коврового искусства, зал художников и fashion-зону. Особое внимание привлекла Yurt Capsule, иммерсивная локация, где традиционная форма юрты получает современное технологическое прочтение через цифровое искусство, мультимедийный контент и культурный сторителлинг.

— Президент Касым-Жомарт Токаев посетил офис Фонда развития креативных индустрий. Что означает такое внимание к отрасли?

— Визит Главы государства имеет принципиальное значение, поскольку он показывает, что креативные индустрии рассматриваются уже не как вспомогательная культурная сфера, а как полноценное направление экономического и общественного развития.

Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно акцентирует внимание на раскрытии человеческого капитала, поддержке инициативной молодежи, развитии предпринимательства и новых источников роста. Креативная экономика находится именно на пересечении этих задач. Она формирует рабочие места, развивает цифровой контент, создает новые продукты, усиливает туристическую привлекательность страны и помогает современным языком раскрывать национальную идентичность.

Для нас, как для ведомства, курирующего это направление, важно, что отрасль получила четкий институциональный статус. Создание Фонда по поручению Главы государства означает переход от точечных мер к системной работе. Теперь задача состоит в том, чтобы внимание Президента было трансформировано в практические инструменты поддержки для креаторов, регионов, инвесторов и внешних рынков.

— Фонд должен стать ключевым институтом поддержки креативной экономики. Какие задачи он должен решить в первую очередь?

— Главная задача Фонда заключается в том, чтобы преодолеть фрагментарность отрасли. Сегодня в Казахстане уже есть сильные авторы, дизайнеры, музыканты, ремесленники, представители кино, анимации, моды, цифрового искусства и других направлений. Однако многие из них развиваются отдельно друг от друга, без устойчивого доступа к инфраструктуре, профессиональной экспертизе, инвестициям и каналам продвижения.

Фонд должен стать не административной надстройкой, а системным оператором отрасли. Его роль состоит в том, чтобы соединить талант, производство, продвижение, рынок и внешние возможности. Иными словами, креатор должен понимать, куда он может обратиться с идеей, как получить поддержку, как оформить продукт, как найти аудиторию и как выйти за пределы локального рынка.

Важно, что эта работа реализуется в логике поручений Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства делает акцент на создании новых экономических возможностей, и креативный сектор способен стать одним из таких направлений. Фонд должен помочь превратить творческий потенциал в устойчивую экономическую ценность.

— В креативной экономике Казахстана работают около 48 тысяч субъектов предпринимательства и 160 тысяч человек. О чем говорят эти цифры?

— Эти цифры показывают, что креативная экономика в Казахстане уже имеет серьезную социальную и экономическую основу. Около 48 тысяч субъектов предпринимательства и 160 тысяч занятых, это не отдельные инициативы, а целый сектор, который объединяет разные профессии, бизнес-модели и формы самореализации.

За этими показателями стоят люди, которые создают добавленную стоимость через идеи, знания, технологии и культурный код. Это дизайнеры, продюсеры, архитекторы, художники, музыканты, разработчики цифрового контента, представители моды, медиа, кино, анимации и народных промыслов. Их деятельность уже влияет на занятость, предпринимательство, городскую среду, туризм и международный образ страны.

Политика Казахстана в этой сфере направлена на то, чтобы этот потенциал не оставался стихийным. Нам важно создать условия для роста качества проектов, их масштабирования и продвижения на внешние рынки. Поэтому Фонд должен работать не только с уже состоявшимися игроками, но и с теми, кто только входит в индустрию.

— Новый офис Фонда представлен как шоурум полного цикла. Почему для отрасли важна такая модель?

— Креативная экономика не может развиваться только на уровне вдохновения или идеи. Сильная идея становится ценностью тогда, когда проходит весь путь: разработка, производство, упаковка, продвижение, реализация и выход к потребителю. Именно на этом этапе творчество превращается в экономический продукт.

Новый офис Фонда важен тем, что визуально и практически показывает эту логику полного цикла. Это не просто презентационное пространство. Это модель того, как должна быть устроена современная креативная экосистема. Ювелирные и столярные мастерские, музыкальные залы, пространство коврового искусства, зал художников, fashion-зона, все это демонстрирует многообразие отрасли и ее практическую сторону.

Для Казахстана важно сформировать новую культуру работы с креативным продуктом. Недостаточно создать хороший проект, его нужно уметь представить, продвинуть, адаптировать к рынку и довести до потребителя. Именно здесь Фонд может закрыть один из главных разрывов отрасли, когда талант есть, а системы сопровождения, продвижения и коммерциализации не хватает.

— Фонд будет координировать региональные хабы во всех областных центрах. Как это изменит возможности для регионов?

— Региональные хабы имеют стратегическое значение, потому что креативный потенциал Казахстана не ограничивается Астаной и Алматы. В каждом регионе есть свои культурные коды, ремесленные традиции, молодые авторы, локальные бренды и современные инициативы. Вопрос в том, чтобы эти идеи получили доступ к профессиональной среде и возможностям развития.

Сегодня одна из задач государственной политики Казахстана, обеспечить более равный доступ к инструментам роста. Региональный хаб должен стать не просто площадкой для мероприятий, а центром компетенций. Там креаторы смогут получать консультации, развивать проекты, находить партнеров, формировать команды и включаться в национальную систему поддержки.

Координационная роль Фонда здесь особенно важна. Если каждый регион будет развиваться отдельно, эффект будет ограниченным. Если же хабы будут связаны единой методологией, программами, экспертной поддержкой и продвижением, страна получит распределенную сеть креативного развития. Это позволит не только поддерживать молодежь на местах, но и формировать новые точки экономической активности в регионах.

— Казахстан продвигает страновой брендинг через культуру, туризм и креативные продукты. Какие направления наиболее перспективны?

— Наиболее перспективными являются направления, где национальная идентичность может быть представлена современным и понятным международной аудитории языком. Это кино, музыка, анимация, дизайн, мода, цифровое искусство, ювелирное дело, ковровое искусство, ремесла и культурный туризм.

Здесь важно понимать, что страновой брендинг не сводится к визуальному образу или туристическому слогану. Он формируется через продукты, впечатления, истории и смыслы, которые страна предлагает миру. Именно поэтому такие проекты, как Yurt Capsule, имеют особое значение. Они показывают, что традиционное наследие Казахстана может быть не музейным образом прошлого, а живым источником современных технологичных решений.

Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание раскрытию туристического потенциала Казахстана и продвижению страны через культуру, наследие и современные индустрии. Это созвучно государственной политике Казахстана, где креативный сектор становится частью национальной конкурентоспособности.

Наша задача, поддерживать проекты, которые соединяют культурный код, качество исполнения, современную форму и экспортный потенциал. Именно такие продукты способны усиливать интерес к Казахстану, продвигать отечественных авторов и формировать устойчивый международный образ страны.