Кража велосипеда больше не преступление в Великобритании

Тысячи жителей британских пригородов ежедневно добираются на работу поездами и метро, оставляя велосипеды у станций на велопарковках. Однако теперь сохранность их имущества оказалась под вопросом.

Британская транспортная полиция ввела новые правила, меняющие подход к расследованию мелких преступлений. Теперь кражи велосипедов у железнодорожных станций не будут рассматриваться, если транспорт оставлен без присмотра более чем на два часа, сообщает «Би-би-си».

Это означает, что большинство подобных случаев останется без внимания, а записи видеонаблюдения не будут проверяться. Критики утверждают, что такая политика делает велопарковки небезопасными и фактически выводит кражу велосипеда из категории преступлений.

Отдельный пункт правил касается стоимости: если украденный велосипед дешевле 200 фунтов стерлингов (около 150 тысяч тенге), полиция даже не станет оформлять заявление.

В ведомстве объясняют, что подобные изменения связаны с нехваткой ресурсов: чем меньше времени уходит на мелкие дела и просмотр камер, тем больше остается на патрулирование и расследование серьезных преступлений.

Новый порядок распространяется и на другие случаи. Например, кражи в поездах будут расследоваться только при условии, что пассажир укажет точный номер вагона. А автомобили, оставленные без присмотра более двух часов, также не попадут в сферу внимания полиции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разразилась эпидемия краж и ограблений. Лондон называют неофициальной столицей краж мобильных телефонов, а на страну приходится треть всех мировых случаев хищения люксовых часов. Только розничные магазины за прошлый год понесли убытки около 2,8 миллиарда долларов.