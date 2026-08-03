Кратковременные дожди прогнозируют в Павлодарской области в течение всего августа

По данным синоптиков, средняя температура в августе в Павлодарской области составит +17...+19 градусов. Лето еще порадует, однако сильного зноя уже ожидать не стоит, передает корреспондент агентства Kazinform.

В павлодарском филиале «Казгидромет» сообщили, что в течение всего августа ожидаются кратковременные дожди, грозы, ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Не исключено, что в начале и середине месяца будет даже град. Пыльная буря ожидается в конце третьей декады.

В первой декаде столбики термометров ночью могут опуститься по области до +2… +7, днем до +18… +23. Ближе к 10 августа должно быть повышение температуры. Ожидается жара до +31, сменит ее незначительное понижение температуры и следом вновь потеплеет.

Более отчетливо будет видно окончание лета к концу августа. В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха ночью от +12… +17°С до +6… +11°С, днем от +28… +33°С до +22… +27°С. Затем прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от +6… +11°С до +15… +20°С, днем от +22… +27°С до сильной жары +31… +36°С.

К слову, первые два месяца были значительно знойными для Павлодарской области, отмечают синоптики. В июле осадков оказалось ниже нормы, хотя локально все же были масштабные дожди.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в период с 4 по 6 августа резко изменится в Казахстане.