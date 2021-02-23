Краснокнижные дубы могут срубить ради ЖК в Алматы: на жалобы жителей ответили в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы возмутились строительством объекта во дворе одного из домов, расположенных по улице Саина. Активисты предположили, что краснокнижные дубы и другие деревья могут срубить ради строительства многоэтажки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Краснокнижные дубы и другие деревья могут срубить ради строительства жилого комплекса в микрорайоне №1 напротив дома №77. На месте стоянки собрались строить многоэтажный ЖК. Как обычно у нас бывает, огородили под застройку и прилегающую общественную государственную землю, где произрастают дубы и другие деревья... Застройщик сегодня уже снес кустарники и газоны у тротуара улицы Саина для второго проезда к себе и снес газон со стороны улицы Айриха под парковку», - пишут алматинцы в Facebook.

В пресс-службе управления зеленой экономики города ответили на жалобы жителей.

«Наши специалисты выехали на место. Факт вырубки дубов не подтвержден. Санитарная обрезка тоже не проводилась. Вместе с тем, в Управление зеленой экономики Алматы заявление о вырубке не поступало», - ответили в ведомстве.