12:12, 26 Октябрь 2021 | GMT +6
Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанские полицейские задержали браконьера, застрелившего джейрана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Во время оперативно-профилактической акции «Браконьер» стражи порядка Арысского РОП совместно с представителями «Охотзоопром» задержали в селе Жидели подозреваемого в незаконной охоте на диких животных. Им оказался местный житель.
Браконьера доставили в районный отдел полиции. У него стражи порядка изъяли охотничье ружье, туши дикого зайца и краснокнижного джейрана.
Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 337 УК РК «Незаконная охота». В настоящее время ведется досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.