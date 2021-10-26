Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанские полицейские задержали браконьера, застрелившего джейрана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время оперативно-профилактической акции «Браконьер» стражи порядка Арысского РОП совместно с представителями «Охотзоопром» задержали в селе Жидели подозреваемого в незаконной охоте на диких животных. Им оказался местный житель.

Браконьера доставили в районный отдел полиции. У него стражи порядка изъяли охотничье ружье, туши дикого зайца и краснокнижного джейрана.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 337 УК РК «Незаконная охота». В настоящее время ведется досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.