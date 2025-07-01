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    14:36, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Красный уровень погодной опасности объявлен в 18 городах Италии

    Италия одновременно сталкивается с высокими температурами, а в отдельных регионах — с сильными осадками, приведшим к оползням, передает собственный корреспондент агентства Kazinfrom.

    Жара, лето
    Фото: freepik.com

    Долгожданный дождь после волны жары нанес урон горным районам Италии. В Пьемонте, Валле-д’Аосте и Венето сильные осадки привели к оползням. В Бардонеккье, туристическом курорте на высоте 1300 метров над уровнем моря, 70-летний мужчина погиб, когда его унесло водой и грязью после разлива реки Фрежюс.

    Сегодня власти данного муниципалитета немедленно объявили максимальный уровень тревоги.

    — Не приближайтесь к мостам и избегайте поездок, — призвала мэр Кьяра Россетти, которая также рекомендовала «не выходить из дома и не пользоваться автомобилем».

    На автомагистрали A32 Турин-Бардонеккья было сообщено о наводнении, и выезд на туристический курорт был закрыт в обоих направлениях.

    Несколько итальянских регионов рассматривают возможность запрета трудовой деятельности в самые жаркие часы дня — в 18 городах объявлены красные уровни погодной опасности.

    В Ломбардии с 2 июля по 15 сентября будут запрещены работы на открытом воздухе с 12:30 до 16:00 - на строительных площадках, в карьерах, на сельскохозяйственных и садоводческих предприятиях.

    Европа сталкивается с волнами жары, которые ученые объясняют глобальным потеплением.

    Как сообщалось, в 11 регионах Испании объявлено предупреждение из-за сильной жары.

    Теги:
    Италия Климат Европа Мировые новости Жара
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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