Красный уровень погодной опасности объявлен в 18 городах Италии

Долгожданный дождь после волны жары нанес урон горным районам Италии. В Пьемонте, Валле-д’Аосте и Венето сильные осадки привели к оползням. В Бардонеккье, туристическом курорте на высоте 1300 метров над уровнем моря, 70-летний мужчина погиб, когда его унесло водой и грязью после разлива реки Фрежюс.

Сегодня власти данного муниципалитета немедленно объявили максимальный уровень тревоги.

— Не приближайтесь к мостам и избегайте поездок, — призвала мэр Кьяра Россетти, которая также рекомендовала «не выходить из дома и не пользоваться автомобилем».

На автомагистрали A32 Турин-Бардонеккья было сообщено о наводнении, и выезд на туристический курорт был закрыт в обоих направлениях.

Несколько итальянских регионов рассматривают возможность запрета трудовой деятельности в самые жаркие часы дня — в 18 городах объявлены красные уровни погодной опасности.

В Ломбардии с 2 июля по 15 сентября будут запрещены работы на открытом воздухе с 12:30 до 16:00 - на строительных площадках, в карьерах, на сельскохозяйственных и садоводческих предприятиях.

Европа сталкивается с волнами жары, которые ученые объясняют глобальным потеплением.

Как сообщалось, в 11 регионах Испании объявлено предупреждение из-за сильной жары.