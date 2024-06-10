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    17:06, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Красный кортеж и парад: 25-летие восшествия короля Абдаллы II на престол отметили в Иордании

    иордания
    Фото: Королевский Хашимитский двор

    Иордания 9 июня отметила Серебряный юбилей в знак 25-й годовщины со дня восшествия короля Абдаллы II ибн Хусейна на престол. Этот день ознаменует дату вступления короля в свои конституционные полномочия. По этому случаю состоялась торжественная церемония, на которой иорданский монарх обратился к нации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Модернизация страны будет продолжена

    Король Иордании Абдалла II в своей речи по случаю своего серебряного юбилея пообещал продолжить 25-летнюю кампанию по модернизации страны.

    - Наша коллективная ответственность — проводить комплексную модернизацию и раскрывать потенциал нашей экономики, — сказал король на военном параде.

    иордания
    Фото: Королевский Хашимитский двор

    Король сказал, что последние двадцать пять лет изобилуют достижениями.

    - Я горжусь тем, что я иорданец; для Иордании — это достижение в самых суровых обстоятельствах, настойчивость в самые трудные времена и твердость в том, что правильно в самых сложных ситуациях, — добавил монарх.

    иордания
    Фото: Королевский Хашимитский двор

    Король заявил, что народ и правительство должны стремиться «создать Иорданию, в которой процветают возможности и изобилуют достижения».

    - Наша иорданская национальная идентичность была и останется источником стабильности и силы, объединяющим нас перед лицом опасностей, — сказал он.

    Король подчеркнул, что иорданская идентичность есть и всегда будет источником силы, которая объединяет всех иорданцев перед лицом опасности.

    - Это Иордания, которой мы принадлежим, Иордания, которую мы построили вместе, — сказал Абдалла II.

    иордания
    Фото: Королевский Хашимитский двор

    По случаю торжественной церемонии состоялся воздушный парад с участием истребителей Королевских ВВС. По этой причине Иордания закрыла воздушное пространство на два часа вечером в воскресенье.

    В мероприятии приняли участие около 9 тысяч иорданцев, в том числе члены королевской семьи, высокопоставленные чиновники и офицеры, а также дипломаты из арабских и зарубежных стран.

    иордания
    Фото: Королевский Хашимитский двор

    Перед трибунами маршем прошли около 3200 военнослужащих всех воинских и охранных формирований и частей. На военном параде были продемонстрированы различные транспортные средства иорданских Вооруженных сил, а также оборонная техника, произведенная Иорданским бюро проектирования и развития.

    В ходе мероприятия король Абдалла II и присутствующие приветствовали пограничные и антитеррористические подразделения, сотрудников, принимавших участие в сбросе гуманитарной помощи в небе над сектором Газа, а также работников полевых госпиталей в анклаве в знак признания их усилий.

    Красный кортеж

    Король прибыл на мероприятие вместе с королевой Ранией в красном кортеже.

    Красный кортеж — это иорданская традиция, связанная с событиями национального уровня, она берет начало с момента создания Иорданского Хашимитского Королевства. В те времена король Абдалла I использовал процессию из белых лошадей и наездников, одетых в темно-синие брюки и красные пиджаки, на значимых национальных мероприятиях.

    Сегодня в состав кортежа входят 20 внедорожников, в том числе 14 основных и 6 резервных, в сопровождении 10 мотоциклов.

    иордания
    Фото: Хашимитский королевский двор

    В красных королевских автомобилях с открытым верхом и в сопровождающих их мотоциклах, как правило, находятся 71 сотрудник Специального командования Королевской гвардии Иордании, которые одеты в торжественную форму.

    Красный кортеж окружает машину короля во время национальных мероприятий, государственных визитов или других особых случаев.

    Процессия движется по определенным построениям по особому «протоколу» королевских церемоний.

    В прошлом году кортеж использовался во время свадебной церемонии наследного принца Иордании Хусейна бин Абдаллы и его невесты Раджвы.

    Теги:
    Юбилей В мире Ближний Восток Король Иордании Мировые новости Иордания
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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