Красный кортеж и парад: 25-летие восшествия короля Абдаллы II на престол отметили в Иордании

Иордания 9 июня отметила Серебряный юбилей в знак 25-й годовщины со дня восшествия короля Абдаллы II ибн Хусейна на престол. Этот день ознаменует дату вступления короля в свои конституционные полномочия. По этому случаю состоялась торжественная церемония, на которой иорданский монарх обратился к нации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Модернизация страны будет продолжена

Король Иордании Абдалла II в своей речи по случаю своего серебряного юбилея пообещал продолжить 25-летнюю кампанию по модернизации страны.

- Наша коллективная ответственность — проводить комплексную модернизацию и раскрывать потенциал нашей экономики, — сказал король на военном параде.

Фото: Королевский Хашимитский двор

Король сказал, что последние двадцать пять лет изобилуют достижениями.

- Я горжусь тем, что я иорданец; для Иордании — это достижение в самых суровых обстоятельствах, настойчивость в самые трудные времена и твердость в том, что правильно в самых сложных ситуациях, — добавил монарх.

Фото: Королевский Хашимитский двор

Король заявил, что народ и правительство должны стремиться «создать Иорданию, в которой процветают возможности и изобилуют достижения».

- Наша иорданская национальная идентичность была и останется источником стабильности и силы, объединяющим нас перед лицом опасностей, — сказал он.

Король подчеркнул, что иорданская идентичность есть и всегда будет источником силы, которая объединяет всех иорданцев перед лицом опасности.

- Это Иордания, которой мы принадлежим, Иордания, которую мы построили вместе, — сказал Абдалла II.

Фото: Королевский Хашимитский двор

По случаю торжественной церемонии состоялся воздушный парад с участием истребителей Королевских ВВС. По этой причине Иордания закрыла воздушное пространство на два часа вечером в воскресенье.

В мероприятии приняли участие около 9 тысяч иорданцев, в том числе члены королевской семьи, высокопоставленные чиновники и офицеры, а также дипломаты из арабских и зарубежных стран.

Фото: Королевский Хашимитский двор

Перед трибунами маршем прошли около 3200 военнослужащих всех воинских и охранных формирований и частей. На военном параде были продемонстрированы различные транспортные средства иорданских Вооруженных сил, а также оборонная техника, произведенная Иорданским бюро проектирования и развития.

В ходе мероприятия король Абдалла II и присутствующие приветствовали пограничные и антитеррористические подразделения, сотрудников, принимавших участие в сбросе гуманитарной помощи в небе над сектором Газа, а также работников полевых госпиталей в анклаве в знак признания их усилий.

Красный кортеж

Король прибыл на мероприятие вместе с королевой Ранией в красном кортеже.

Красный кортеж — это иорданская традиция, связанная с событиями национального уровня, она берет начало с момента создания Иорданского Хашимитского Королевства. В те времена король Абдалла I использовал процессию из белых лошадей и наездников, одетых в темно-синие брюки и красные пиджаки, на значимых национальных мероприятиях.

Сегодня в состав кортежа входят 20 внедорожников, в том числе 14 основных и 6 резервных, в сопровождении 10 мотоциклов.

Фото: Хашимитский королевский двор

В красных королевских автомобилях с открытым верхом и в сопровождающих их мотоциклах, как правило, находятся 71 сотрудник Специального командования Королевской гвардии Иордании, которые одеты в торжественную форму.

Красный кортеж окружает машину короля во время национальных мероприятий, государственных визитов или других особых случаев.

Процессия движется по определенным построениям по особому «протоколу» королевских церемоний.

В прошлом году кортеж использовался во время свадебной церемонии наследного принца Иордании Хусейна бин Абдаллы и его невесты Раджвы.