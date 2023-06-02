Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – В четверг в Иордании состоялась королевская свадьба - наследный принц Иордании Хусейн бин Абдалла и его невеста Раджва аль-Сайф официально вступили в брак. Мероприятие стало одним из знаковых и важных событий как для королевства, так и для Хашимитской династии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония бракосочетания состоялась в четверг во дворце Захран в Аммане, где в присутствии членов королевской семьи Иордании, и 140 гостей в лице представителей королевских семей и глав зарубежных государств прошла исламская церемония бракосочетания «Катб аль-Китаб».

Во дворец невеста прибыла на автомобиле Rolls-Royce Phantom V 1968 года выпуска, сделанном на заказ для покойной королевы Зейн аль-Шараф, прабабушки наследного принца.

После завершения церемонии был издан королевский указ о присвоении невесте титула Ее Королевского Высочества принцессы Раджва аль-Хусейн по случаю ее брака с наследным принцем Хусейном.







На мероприятии присутствовали члены королевских семей Дании, Нидерландов, Бельгии, Японии, Люксембурга, Бутана и Швеции, в том числе король и королева Нидерландов, почетный король Испании Хуан Карлос I и королева София, а также принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт. Также почетными гостями стали Илон Маск, Джеф Безос, первая леди США Джил Байден, кронпринц Абу-Даби Халед бин Мохаммад, шейх Катара Халифа бин Хамад Аль Тани и его супруга шейха Моза, премьер-министр Ливана Наджиб Микати и другие.



Принц Хусейн родился 28 июня 1994 года, мальчика назвали в честь его деда – короля Хусейна бин Талала. Хусейн получил образование в Джорджтаунском университете в США. Он так же, как и его отец – король Абдалла II - является выпускником престижной британской Королевской академии в Сандхерсте. Имеет звание капитана вооруженных сил Иордании. В отсутствие короля в стране принимает на себя полномочия регента.



Его избранница – Раджва аль-Сайф получила степень в Сиракузском университете в Нью-Йорке в сфере архитектуры и окончила Институт дизайна и мерчандайзинга моды в Лос-Анджелесе после получения среднего образования в Саудовской Аравии. Отец невесты является представителем известного племени Аравийского полуострова субаи, имеющего древние корни, и основателем одной из ведущих строительных компании Саудовской Аравии El Seif Engineering Contracting. Мать невесты Азза бинт Найеф аль-Судаири является родственницей Хуссы бинт Ахмед аль-Судаири – супруги основателя Саудовской Аравии короля Абдулазиза аль-Сауда и матерью нынешнего короля Саудовской Аравии – короля Салмана.



Пара была помолвлена в сентябре прошлого года. Издание Vogue Arabia сообщило, что на недавнем форуме, организованном «Фондом наследного принца», он рассказал, что их познакомил его одноклассник.

«Я считаю себя счастливчиком, потому что не каждый день встретишь кого-то вроде Раджвы», - сказал тогда иорданский кронпринц.

Фото: Построенный в 1957 году в западной части Аммана дворец Захран (в переводе – цветущий цветок) служит резиденцией Хашимитского Двора и местом проведения официальных церемоний и мероприятий. Шестьдесят лет назад здесь поженились покойный король Хусейн бин Талал и принцесса Мона. В нем же в 1993 году проходила свадьба нынешнего короля, а в то время – еще принца Абдаллы и Рании.

После церемонии бракосочетания молодожены проехали по иорданской столице в кортеже из красных автомашин. Процессия из красных внедорожников — это одна из иорданских традиций. В прежние годы основатель страны - король Абдалла I появлялся верхом на одной из нескольких белых лошадей в сопровождении всадников, которые были одеты в красные мундиры.



Сегодня красный кортеж используется в случаях, имеющих большое государственное значение, таких как открытие парламента, день армии, день независимости и официальные визиты глав государств. В этих знаменательных случаях как члены кортежа, так и всадники облачаются в иорданскую военную форму, включая характерный красно-белый клетчатый головной убор, который в Иордании носит название «шемаг».

Кортеж состоит из восьми ярко-красных вооруженных автомобилей Land Rover и 11 мотоциклов, в особых случаях к ним присоединяются также всадники на лошадях и верблюдах, а оркестр вооруженных сил Иордании играет военную музыку на волынках и местных музыкальных инструментах. Таким образом, внедорожники и мотоциклы создают защитный периметр вокруг основного автомобиля кортежа.

Фото: волонтеры из Фонда наследного принца сформировали флаг Иордании в ходе свадебной процессии из дворца Захран во дворец Аль-Хусейния.





Свадебная процессия проехала по центральным улицам Аммана, которые заполнили иорданцы, вышедшие увидеть и поздравить молодоженов, и направилась во дворец аль-Хусейния, где начался свадебный прием, на котором присутствовали около 1700 гостей.



Свадебный прием прошел с участием местных и региональных певцов, а также хора, иорданских оркестров, национального оркестра и национальных танцевальных коллективов.



Согласно заявлению Королевского двора, на приеме был представлен разнообразный состав исполнителей, отдающих дань уважения военной карьере наследного принца, саудовскому наследию его невесты и традиционному иорданскому артистизму. Во дворце заявили, что банкет «объединит формальности и дипломатические аспекты государственного банкета с радостным торжеством и традициями свадебной церемонии».

Прием завершился тем, что жених и невеста разрезали свадебный торт.



Следует отметить, что королевская свадьба представляет собой череду праздничных мероприятий, которые начались за несколько дней до самого бракосочетания.

На прошлой неделе королева Рания организовала «ночь хны» - традиционный прощальный вечер невесты, своего рода девичник, на котором невесте исписывают руки хной.



Накануне свадьбы король Абдалла II провел обеденный банкет для гостей со всего королевства в честь женитьбы сына. Во время мероприятия, на котором присутствовало около 4 тысяч гостей, король Абдалла II подарил наследному принцу точную копию исторического меча из племени Бани Хашим, от которого происходит семья Хашимитов, как символ справедливости и защиты родины.



В честь свадьбы в стране объявлен национальный праздник и выходной день. Во всех 12 регионах Иордании прошли праздничные мероприятия.





Фото: Королевский Хашимитский двор