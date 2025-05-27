Красная книга Казахстана: каких животных нужно внести, каких — исключить

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Два года назад количество видов и подвидов животных в Перечне редких и находящихся под угрозой исчезновения составляло 227. В 2025 году, уже в пятом издании Красной книги РК, их насчитывается 217.

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, в связи со значительным количеством видов и значительными территориями, на которых они обитают, привести точные данные по численности не представляется возможным.

— Относительно наиболее полные данные имеются для некоторых видов. Так, благодаря принимаемым мерам по сохранению биоразнообразия страны отмечается рост популяций таких редких видов животных, как тугайный олень, кулан, архар, джейран, — отметили в Минэкологии.

Фото: РОО «АСБК»

По сравнению с 2005 годом их численность увеличилась следующим образом:

тугайного оленя — с 350 до 1 210 особей;

кулана — с 1 112 до 4 614 особей;

архара — с 8 835 до 21 182 особей.

С 2019 года более чем на 20% увеличилась численость популяции барса: сегодня она составляет 152-189 особей. Работа по сохранению этого вида продолжается. В этом контексте активно развивается трансграничное и международное сотрудничество. 11 особей барса помечены спутниковыми ошейниками.

В связи с отсутствием угроз для их существования и/или стабильным состоянием их популяций будут выведены из Перечня 19 видов беспозвоночных животных. Это 2 вида моллюсков (гастрокопта Тееля и брадибена синистрорза) и 17 видов насекомых среди которых дозорщик-император, корнеед балхашский, дровосек Галузо, стефаниола азиатская и многие другие.

Вместе с тем Институт зоологии министерства науки и высшего образования предлагает внести в Красную книгу белоголового сипа, черного грифа и камышового кота.

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Как охраняют и считают краснокнижных животных

По информации Института Зоологии, ареал распространения краснокнижных животных в Казахстане довольно широк, но небольшое превалирование по количеству видов отмечается именно в горах.

— Наиболее эффективной комплексной мерой по сохранению редких и исчезающих видов животных мировым сообществом признано создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ). За годы независимости их площадь за счет расширения существующих и создания новых увеличилась с 869 тыс. га до 30,9 млн га, — подчеркнули в Минэкологии.

Одним из успешных примеров поддержания комфортной жизни диких животных здесь назвали кулана.

— В середине XX века этот вид практически исчез на территории Казахстана. В 1960 году 14 особей были завезены на остров Барсакельмес, где они успешно адаптировались и размножились. Впоследствии часть популяции была переселена в Государственный национальный природный парк «Алтын-Емель». В настоящее время численность куланов составляет 4614 особей, — рассказали в Комитете.

Также проводятся работы по возрождению Туранского тигра и лошадей Пржевальского (Керкулан, Кертагы) в местах их исторического обитания.

Фото: silkroadnews.org

Каким образом производится «подсчет» животных, которые обитают в заповедниках и в дикой природе?

Как пояснили в Минэкологии, для учета численности крупных млекопитающих и некоторых видов птиц в настоящее время успешно используются такие дистанционные методы, как фотоловушки и дроны. Для архаров, сайгаков используется метод авиаучета. Однако для большинства позвоночных (млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий) используют наземные учеты.

— В настоящее время ежегодно проводятся учеты ряда видов диких животных, внесенных в Красную книгу на территории ООПТ, где имеются научные отделы. Данные о численности некоторых видов поступают также и от охотхозяйств, — добавили в Комитете.

Однако в этом самом «подсчете» есть свои трудности: Комитет лесного хозяйства и животного мира относится к Минэкологии, Институт Зоологии, отвечающий за Красную книгу, — к Министерству высшего образования и науки, а Комитет рыбного хозяйства находится в Минсельхозе.

Фото: yandex.kz

Какова ситуация с браконьерством

По отчетам контрольно-инспекционной деятельности областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира, в 2022 году к административной ответственности за браконьерство привлечено 367, в 2023 году — 297, в 2024 году — 338 человек.

— Чаще всего жертвами браконьеров из-за своей биологической и экономической ценности становятся копытные животные, — отмечают в Минэкологии.

Сбыт рогов, шкур и прочих браконьерских «трофеев» — дело довольно прибыльное. А что по штрафам? МСХ РК утверждены размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

— Речь идет о животных, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения, занесенным в Красную книгу РК, и видах, на пользование которых введен запрет. За каждый незаконно добытый или приобретенный дериват, в том числе за каждые 100 грамм икры, взыскивается 100% от размера возмещения вреда за взрослую особь данного вида животных в МРП. Так, например размер возмещения вреда за горного барана составляет 1500 МРП (за каждую особь), — пояснили в Комитете.

Комплексный подход к борьбе с браконьерством и строгие меры ответственности позволяют эффективно защищать редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, способствуя их сохранению и увеличению численности. С целью предотвращения браконьерства и охраны животного мира в Казахстане действуют различные меры, предусмотренные законодательством.

Фото: пресс-служба президента КР

Согласно Закону «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

— работники специализированных организаций по охране животного мира, ведающих вопросами охраны, воспроизводства и использования животного мира, производят государственную охрануживотного мира РК;

— областные территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира осуществляют государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

— егерская служба охотничьих хозяйств отвечает за охрану животного мира на закрепленных охотничьих угодьях.

Кроме того, в Минэкологии напомнили, что за незаконную охоту предусматривается административная и уголовная ответственность.

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Так, согласно статье 337 Уголовного Кодекса РК за незаконную охоту предусмотрен штраф в размере до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности/заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Согласно статье 339 УК РК, незаконная добыча, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, их частей или дериватов, включая виды, регулируемые международными договорами, а также уничтожение мест их обитания наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности/заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Статьей 378 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за нарушение правил охраны среды обитания животных, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных: предупреждение или штраф на физлиц в размере 8 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 14 МРП, на субъектов среднего предпринимательства — в размере 20 МРП, на субъектов крупного предпринимательства — в размере 60 МРП.

Ранее мы писали о задержании жителя Текели, которого подозревают в незаконном сбыте рогов сайгака.