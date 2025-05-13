Ущерб на 539 млн тенге: браконьера задержали за незаконный сбыт рогов сайгака

В ходе обыска автомобиля Subaru были обнаружены три картонные коробки, обмотанные скотчем. Внутри находилось более 300 рогов сайгака. Изъятые предметы переданы на судебную экспертизу. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 539 млн 667 тысяч тенге.

— В отношении задержанного проводятся следственные действия, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В соответствии с действующим законодательством, за браконьерство предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы на срок до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, — сообщили в МВД.

Правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливаются все обстоятельства дела.

В начале года браконьеры получили 7 лет тюрьмы и 80 млн тенге штрафа за обстрел сайгаков.