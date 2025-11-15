KPI для руководителей спортфедераций рекомендуют внедрить общественные деятели

— К примеру, если на развитие вида спорта (из республиканского и местного бюджета) выделяется 15 млрд тенге, то сумма вклада Федерации должна составить не менее 1,5 млрд тенге. Данные средства предлагается направлять через единого оператора — КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» в целях обеспечения прозрачности финансовой отчетности, — говорится в сообщении.

Кроме того, члены Общественного совета МТС РК предлагают заложить в KPI обязательства по:

— привлечению инвесторов для строительства и модернизации не менее одного спортивного комплекса, соответствующего стандартам подготовки национальных команд РК по конкретному виду спорта в течение олимпийского цикла (4 года);

— привлечению на олимпийский цикл (4 года) за счет собственных средств Федерации не менее трех квалифицированных зарубежных тренеров и консультантов, ранее подготовивших чемпионов и призёров международных соревнований;

— обеспечению работы не менее одного казахстанского представителя в соответствующих международных Федерациях и участия в судействе на Олимпийских и Азиатских играх казахстанских судей.

— Данные KPI будут являться персональным обязательством руководителей федераций и обязательным условием для их аккредитации. Таким образом, руководители спортфедераций берут на себя обязательства по принятию мер для полноценного развития соответствующих спортивных команд, достижения ими высоких показателей на соревнованиях различных уровней, Олимпийских и Азиатских играх, — отмечают в ведомстве.





Ход исполнения данных рекомендаций предложено заслушивать раз в полугодие на Общественном совете. Заключения Общественного совета о деятельности спортфедераций будут доступны для широкой общественности, а также опубликованы в масс-медиа.

