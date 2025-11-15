РУ
    19:14, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Главный тренер сборной Бельгии предупредил своих подопечных перед матчем с Казахстаном

    Главный тренер сборной Бельгии по футболу Руди Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Казахстана в рамках отбора чемпионата мира–2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Главный тренер сборной Бельгии по футболу
    Фото: x.com / @RudiGarcia

    По словам наставника, его команда серьезно готовится к встрече в Астане и не намерена недооценивать соперника.

    Гарсия отметил, что вопросы состава остаются частью его тактического плана, поэтому объявлять стартовую расстановку заранее он не стал.

    — Не буду раскрывать, кто выйдет завтра. Не могу предоставлять сопернику такую информацию. Однако Юри Тилеманс будет капитаном. Основной состав определим перед матчем, — сообщил тренер.

    Наставник также подчеркнул, что сборная Бельгии не спешит с выводами и не рассматривает игру как формальность.

    — Нет смысла праздновать победы до их достижения. Игра пройдет на искусственном покрытии, и предугадать ее характер невозможно. Завтра каждый должен отдать все силы. Надеемся успешно пройти квалификацию, — отметил он.

    Встреча сборных Казахстана и Бельгии состоится 15 ноября в 19:00 на «Астана Арене».

    Ранее исполняющий обязанности главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов раскрыл свой план на игру со сборной Бельгией.

    Адиль Саптаев
