Главный тренер сборной Бельгии предупредил своих подопечных перед матчем с Казахстаном
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Руди Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Казахстана в рамках отбора чемпионата мира–2026, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам наставника, его команда серьезно готовится к встрече в Астане и не намерена недооценивать соперника.
Гарсия отметил, что вопросы состава остаются частью его тактического плана, поэтому объявлять стартовую расстановку заранее он не стал.
— Не буду раскрывать, кто выйдет завтра. Не могу предоставлять сопернику такую информацию. Однако Юри Тилеманс будет капитаном. Основной состав определим перед матчем, — сообщил тренер.
Наставник также подчеркнул, что сборная Бельгии не спешит с выводами и не рассматривает игру как формальность.
— Нет смысла праздновать победы до их достижения. Игра пройдет на искусственном покрытии, и предугадать ее характер невозможно. Завтра каждый должен отдать все силы. Надеемся успешно пройти квалификацию, — отметил он.
Встреча сборных Казахстана и Бельгии состоится 15 ноября в 19:00 на «Астана Арене».
Ранее исполняющий обязанности главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов раскрыл свой план на игру со сборной Бельгией.