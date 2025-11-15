Главный тренер сборной Бельгии предупредил своих подопечных перед матчем с Казахстаном

По словам наставника, его команда серьезно готовится к встрече в Астане и не намерена недооценивать соперника.

Гарсия отметил, что вопросы состава остаются частью его тактического плана, поэтому объявлять стартовую расстановку заранее он не стал.

— Не буду раскрывать, кто выйдет завтра. Не могу предоставлять сопернику такую информацию. Однако Юри Тилеманс будет капитаном. Основной состав определим перед матчем, — сообщил тренер.

Наставник также подчеркнул, что сборная Бельгии не спешит с выводами и не рассматривает игру как формальность.

— Нет смысла праздновать победы до их достижения. Игра пройдет на искусственном покрытии, и предугадать ее характер невозможно. Завтра каждый должен отдать все силы. Надеемся успешно пройти квалификацию, — отметил он.

Встреча сборных Казахстана и Бельгии состоится 15 ноября в 19:00 на «Астана Арене».

Ранее исполняющий обязанности главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов раскрыл свой план на игру со сборной Бельгией.