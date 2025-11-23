Коянды газифицировали: 20 тысяч жителей агломерации Астаны получили голубое топливо

— Проложенная сеть газопроводов общей длиной более 226 км обеспечивает транспортировку газа с пропускной способностью около 30 тыс. м³ в час, а новые газовые регуляторы гарантируют стабильное снабжение пяти тысяч домов, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, с начала года газифицированы также села Нурлы, Шубар, Аккайын, Талапкер, Ыбырай Алтынсарин, а также город Косшы.

— Всего текущем году по стране планируется газифицировать 94 населенных пункта, где живут 300 тыс.человек. Таким образом, по итогам года уровень газификации Казахстана достигнет 63,8%, — подчеркивают в министерстве.

Ранее сообщалось, что Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа.