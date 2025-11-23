РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:14, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Коянды газифицировали: 20 тысяч жителей агломерации Астаны получили голубое топливо

    В селе Коянды Акмолинской области началась подача природного газа в рамках поручения Главы государства по развитию агломерации Астаны, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

    газ
    Фото: Министерство энергетики РК

    — Проложенная сеть газопроводов общей длиной более 226 км обеспечивает транспортировку газа с пропускной способностью около 30 тыс. м³ в час, а новые газовые регуляторы гарантируют стабильное снабжение пяти тысяч домов, — говорится в сообщении.

    По информации ведомства, с начала года газифицированы также села Нурлы, Шубар, Аккайын, Талапкер, Ыбырай Алтынсарин, а также город Косшы.

    — Всего текущем году по стране планируется газифицировать 94 населенных пункта, где живут 300 тыс.человек. Таким образом, по итогам года уровень газификации Казахстана достигнет 63,8%, — подчеркивают в министерстве. 

    Ранее сообщалось, что Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа. 

    Минэнерго РК Астана Газ
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
